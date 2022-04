El escritor de Ibiza Lluís Ferrer: «La censura en el mundo del cómic va a empeorar en el futuro»

Lluís Ferrer (Ibiza, 1971) podría escribir «una enciclopedia completa» sobre la historia de la censura en el mundo del cómic, pero en esta ocasión ha optado por un breve ensayo en el que recopila algunos de los episodios más destacados que se han producido desde finales de los años 30 del siglo XX hasta la actualidad. El libro se llama ‘Cómics y censura. De Wonder Woman a Charlie Hebdo’ y lo presentó ayer por la tarde en la Biblioteca Municipal de Santa Eulària. En «60 páginas a todo color» el escritor ibicenco pone por escrito, «ilustrándolo con imágenes», el contenido de las charlas que ofreció en la isla sobre el tema, la primera en abril de 2021 en la Escola d’Art de Ibiza.

La publicación, editada por Apache Libros, estará disponible en librerías a partir de este viernes, 15 de abril, según adelantó Ferrer. Su intención con esta obra, explicó, es «hacer reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión y los encontronazos con su antítesis por antonomasia, la vil censura, ya sea esta propiciada por motivos comerciales, políticos, sociales o religiosos».

A lo largo del ensayo, este experto y apasionado del mundo del cómic, revisa personajes como Spiderman o el Capitán Trueno, autores como Milo Manara o Francisco Ibáñez, y publicaciones como El Jueves. Precisamente la imagen que ha escogido Ferrer para la portada de la primera edición de su libro es de esta revista de humor satírico. Se trata de una ilustración de Manel Fontdevila que trata sobre la abdicación del rey Juan Carlos. «Esta portada se publicó online los días previos a que el semanario saliera en papel, pero la dirección editorial de RBA, propietaria de la revista, se echó para atrás y decidió no publicarla. Esta autocensura no sentó bien ni a Fontdevila ni a Albert Montey, ni a muchos ilustradores de El Jueves, que decidieron abandonar la publicación en cascada», explicó. El autor ibicenco se puso en contacto con Fontdevila para pedirle permiso para emplear su ilustración y consiguió que se lo diera, pero exclusivamente para la primera tirada. «Estoy inmensamente agradecido a Manel Fontdevila por habernos cedido esta obra que tantos problemas laborales y familiares le causó y que nunca hasta ahora se había impreso en papel», afirmó Ferrer.

El escritor de Cala Mastella inaugura ‘Cómics y censura. De Wonder Woman a Charlie Hebdo’ con un episodio que aconteció en 1939 protagonizado por Carlos Gómez Carrera, conocido como Bluff. Este dibujante fue juzgado por rebelión y «por ser un dibujante satánico» a causa de una viñeta humorística en la que caricaturizaba al dictador Francisco Franco. Le fusilaron en 1941 junto al editor de ‘La Traca’, la revista satírica donde salió el dibujo.

El ensayo, con prólogo de la abogada Maite Ferrer Ramon, concluye con un episodio muy reciente, de 2021, protagonizado por Vox, al que «no le sentaron bien» unas ilustraciones de El Jueves en las que se caracterizaba a sus líderes como personajes de ‘La pandilla basura’. La formación de ultraderecha «desde su cuenta oficial en Twitter instó a sus seguidores a pedir explicaciones al presidente de RBA y editor de la revista, Ricardo Rodrigo Amar, publicando su foto y la dirección de su despacho», relató Ferrer.

Para el escritor ibicenco, el episodio más grave de censura que se ha producido en el periodo que abarca este ensayo se produjo en los años 50 en Estados Unidos «cuando se llevaron por delante las publicaciones de horror y suspense de Entertainig Comics (EC) y a la propia editorial americana y se creó el Comics Code Authority, un órgano censor interno que estuvo vigente hasta los años 90».

Lluís Ferrer no tiene muchas esperanzas en que los ataques a la libertad de expresión en el cómic acaben. «De un tiempo a esta parte la censura goza de buena salud y no confío en que la situación mejore, de hecho creo que va a empeorar mucho en el futuro», vaticinó ayer. Como ejemplo mencionó el caso acaecido en marzo con la humorista gráfica y dramaturga Diana Raznovicht. Una de sus viñetas, en la que aparece retratado un juez machista que no cree el testimonio de una víctima de maltrato, fue censurada por el Govern, que la retiró de las exposiciones que el Institut Balear de la Dona había organizado con motivo de la celebración del Día de la Mujer.