Santa Eulària ultima la mejora del saneamiento de la zona de Can Fornet

La zona de Can Fornet contará, a finales del próximo mes de mayo, con una nueva red de saneamiento y acceso a la red de suministro de agua potable, según anunció ayer la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, en una visita a las obras que se están desarrollando en la urbanización, y a la que acudió también la consellera insular de Promoción Económica y Empresarial y Cooperación Municipal, María Fajarnés. Estas obras, con un presupuesto de 2,9 millones de euros, forman parte del Plan de Mejora, Sostenibilidad y Eficiencia Urbana que financian el Ayuntamiento de Santa Eulària, el Govern y el Consell de Eivissa, y a las que se les añade una inversión suplementaria del Ayuntamiento.

Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2021 y está previsto que terminen en julio de 2022, pero Ferrer explicó que el grueso de la obra estará acabada a finales del mes de mayo. En esta intervención se instalarán 7 kilómetros de tubería para canalizar el saneamiento de esta área urbana. Aprovechando la apertura de la zanja, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha incorporado también 4 kilómetros de cañerías para suministrar agua potable a la urbanización, que ahora se abastece de agua de pozos a través de una empresa privada. Los conductos del alcantarillado circulan a tres metros de profundidad y los del agua a un metro.

Zona sin saneamiento

«Esta urbanización todavía no tiene un saneamiento municipal. Todas las zonas urbanas deben contar con esta infraestructura, es un déficit que viene de antiguo y que hasta ahora no se ha había resuelto. Es una obra imprescindible, no solo porque se trata de un servicio básico, sino también por un aspecto medioambiental», declaró la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, durante la visita en la que informó también de que, con la nueva canalización, se incorporará a Can Fornet en el «plan de municipalización del suministro de agua».

A pesar de que Can Furnet es una urbanización de lujo, su construcción adolece de los mismos problemas que otros desarrollos urbanos típicos de su época -los años 60 y 70 del pasado siglo- basados en la anarquía constructiva, en la que se edificaba sin esperar la instalación de servicios básicos, confiando en que los propietarios se las apañaran por su cuenta.

Ferrer destacó también que obras de esta envergadura resultan complicadas de costear para un municipio, y señaló la importancia de la colaboración entre las instituciones: «Presentamos este proyecto para que se financiara con el impuesto de turismo sostenible, pero no fue posible. En esta ocasión sí hemos logrado conseguir una ayuda y poder tener los recursos suficientes».

El coste total de la obra es de 2,9 millones de euros, de los que el Consell aporta 653.043 euros y el Govern 548.556 euros, mientras que Santa Eulària aporta el resto. «El Consell está a disposición de los ayuntamientos para ayudarles en lo que sea posible», explicó la consellera María Fajarnés, que destacó que obras de este tipo no son vistosas «porque no se ven a simple vista, pero son de mucha importancia para los vecinos».

Exceso de celo

La presentación de las obras ante los medios de comunicación se retrasó unos minutos, ya que el vigilante de la urbanización privada de Can Furnet se mostró reticente a abrir la valla de acceso a la comitiva de políticos y periodistas, e incluso advirtió de que, si insistían en entrar, avisaría a la Policía Local, lo que provocó la estupefacción de los presentes, incluida la alcaldesa. El malentendido fue aclarado y todo quedó en una anécdota simpática. Nada que objetar al celo profesional del vigilante, que no había sido advertido previamente de la visita.