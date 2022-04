Impulsan una candidatura «unitaria y de país» para llegar al Congreso

Personalidades de la sociedad civil presentaron ayer en Palma una campaña en pro de «una candidatura unitaria de país» para optar al Congreso de los diputados en las próximas elecciones generales y «tener una voz propia en Madrid», informaron en un comunicado.

Entre quienes promueven la campaña figuran Gabriel Barceló Bover, Antoni Bennàssar Moyà, Gabriel Bibiloni, Jordi Caldentey «Gorrió», Llorenç Capellà Fornés, Margalida Capellà Fornés, Nicolau Dols Salas, Sebastià Frau Gaià, Joan Guasp Vidal, Isidor Marí Mayans, Guillem Morro Veny, Felip Munar Munar, Maria-Antònia Oliver Cabrer, Climent Picornell Bauzà, Toni-Lluís Reyes e Ivan Solivellas.

Llamada a los partidos

Los portavoces destacaron la necesidad poder defender en Madrid los intereses de Balears, algo «más urgente e imprescindible que nunca ante la falta de financiación estatal, el eterno aplazamiento del régimen fiscal especial, los ataques a la lengua y la cultura propias, la superpoblación sin control, la recentralización y las amenazas de la extrema derecha en el autogobierno».

Los firmantes del manifiesto fundacional apelan a los partidos políticos «de país», MÉS per Mallorca, El Pi, MÉS per Menorca, Ara Eivissa, Gent per Formentera, y a las formaciones locales independientes, para que «inicien conversaciones de cara a acordar una lista conjunta para alcanzar el objetivo». La campaña consistirá en la recogida de adhesiones a un manifiesto en la web candidaturaunitaria.cat.