Dmytro Kyiashko, cura de la Iglesia ucraniana grecocatólica de Ibiza: «En una semana los ibicencos llenaron el punto de recogida de ayuda para Ucrania»

Lleva cinco meses en Ibiza tras cinco años de vicario en Valencia. En enero visitó Ucrania y, un mes después, las tropas rusas invadieron su país. Ahora su papel no es solo el de sacerdote, también el de interlocutor entre refugiados, instituciones y entidades sociales.

Dmytro Kyiashko (1988, Ivano-Frankivsk, Ucrania) lleva cinco meses en Ibiza, después de que el Obispado de Madrid decidiera que se instalara en la isla al no haber sacerdote en la Iglesia ucraniana grecocatólica. Llevaba algo más de cinco años como vicario en Valencia y domina el castellano casi a la perfección. En enero viajó a Ucrania a visitar a su familia y, solo un mes después, los rusos empezaron a bombardear su país. Desde entonces, dice que su trabajo se ha incrementado notablemente al tener que reunirse con las instituciones y entidades sociales, además de estar disponible para recibir a los refugiados que van llegando. Kyashko está convencido de que la guerra acaba de empezar y asegura que el presidente Volodímir Zelenski está siendo un ejemplo para el mundo.

Lo primero que tengo que preguntarle es cómo está, cómo está llevando lo que está sucediendo en Ucrania...

Como todos los ucranianos, en todas las partes del mundo, no estamos bien porque aunque estemos lejos nos toca directamente; allí vive mi familia, mis amigos, es mi casa, mi tierra. Ahora, donde estamos hacemos todo lo que podemos para ayudar y apoyar a Ucrania. Estamos muy agradecidos con los ciudadanos de Ibiza porque hace tres semanas mandamos un camión con su ayuda, el lunes mandamos otro y este lunes [mañana] otro. Además, hay muchos donativos a través de la cuenta bancaria de Cáritas. La sociedad ibicenca se ha portado y se porta realmente bien. Desde el primer día, además. Cuando hicimos el primer llamamiento yo me puse a llorar porque en solo una semana nos llenaron el punto de recogida de Santa Eulària de cajas para enviar a Ucrania.

¿Cuándo fue la última vez que estuvo allí?

En la segunda quincena de enero, justo un mes antes de la guerra.

¿Se respiraba tranquilidad o se podía apreciar algún indicio de lo que iba a pasar?

Tranquilidad absoluta, por lo menos es lo que yo sentí. Después, en solo un mes, todo cambió.

¿Su familia sigue allí?

Yo, como soy sacerdote de la iglesia grecocatólica, estoy casado y ahora la hermana de mi esposa ha venido a la isla con su hijo de tres años. Ahora vivimos los cuatro y la vida es diferente.

¿Por qué?

Porque no estamos acostumbrados a convivir con un niño pequeño y porque, además, está el contexto por el que han tenido que venir.

¿Cómo consiguieron huir?

Estuvieron 30 horas en una cola hasta llegar a la frontera de Polonia en coche y después muchas horas a pie. Desde ahí fueron a Cracovia, donde se quedaron cuatro días. A partir de ahí cogieron un avión a Girona, después se desplazaron a Barcelona, donde cogieron el último vuelo a Ibiza. Una semana en un trayecto que se puede hacer en seis horas.

El niño es muy pequeño, pero ¿se acuerda de lo que ha vivido durante esa semana? ¿Cómo se le explica a su corta edad lo que está sucediendo en su país?

Sí. Por ejemplo, el otro día estuvimos en Valencia en casa de unos amigos, que viven cerca del aeropuerto. Casualmente su casa en Ucrania también estaba cerca del aeródromo. Entonces, con el ruido del avión solo decía: «Mamá, mamá, ¿dónde estás?», cuando no la veía. Tiene miedo. El primer día de la guerra atacaron el aeropuerto de nuestra ciudad y el sonido le recuerda lo que vivió.

¿Cuánto tiempo lleva usted en Ibiza y por qué vino?

Desde el 5 de diciembre, muy poco. Viví durante cinco años y medio en Valencia, donde estuve como vicario en la parroquia ucraniana. Aquí, como tenemos un Ordenariado para iglesias orientales, nuestro Ordenario es el Obispado de Madrid. Me llamaron para decirme que tenía que venir a Ibiza porque no había sacerdote. Nuestra vida es así; con una sola llamada da un giro de 180 grados.

¿Cómo ha cambiado su día a día como sacerdote desde que aterrizó aquí hasta ahora?

Mucho, sobre todo desde el 24 de febrero. Hay mil cosas que hacer, mil reuniones a las que asistir.

¿Cuánto cobra como cura?

Aquí tengo una nómina como tiene cada sacerdote de la iglesia latina. Es una nómina mínima, pero tenemos alojamiento de la parroquia.

¿Y su mujer trabaja en la isla?

Ella es profesora de música y la directora del coro de nuestra parroquia y en la de Santa Gertrudis. Está buscando algo más, también. La hermana de mi esposa que ha venido es periodista, pero creo que lo tiene complicado aquí.

¿Se han planteado dejar Ibiza para volver a su país?

De momento mi misión está aquí. Mi vida no depende de lo que yo quiera, sino de lo que quiera el obispo para mí. Aún así, cada año voy a Ucrania para visitar a mi familia y estar con ellos. Cada verano voy, pero este año lo dudo. Siempre quieres volver, eso está claro.

¿Qué le cuentan su familia y sus amigos de lo que están viviendo allí?

Mi ciudad es Ivano-Frankivsk, que está en el oeste de Ucrania. Entonces allí están tranquilos porque está a 200 kilómetros de la frontera con Polonia. Sí que hubo dos ataques en estos 45 días. Yo hablo con mis amigos y me dicen que estamos nosotros más preocupados aquí que ellos allí. Ellos van a trabajar, hacen vida normal dentro de lo poco normal que es la situación ahora. Nosotros aquí estamos todo el rato viendo noticias y no son buenas nunca.

Desde luego, malas noticias que hacen que, cada día, haya gente que abandone el país. ¿Esto ha hecho que su trabajo cambie?

Y tanto. Reuniones con Consell, Cruz, Roja, Cáritas, ayuntamientos… tengo que estar cuando llegan refugiados, hago de traductor. Hace una semana me fui a México dos semanas para dar unas conferencias sobre lo que está pasando en Ucrania. Me sorprendió la de propaganda que hay en México sobre Rusia, no les llega toda la información de lo que está pasando.

¿Cuántos ucranianos hay en Ibiza ahora mismo?

Había 200, pero ahora muchos más seguro porque a cada familia han ido llegando familiares, pero no lo tengo contabilizado. Lo veo en la misa, que van hasta 70 personas.

¿Cuándo se celebra?

Los sábados por la tarde a las 17 horas y también los domingos a las 12. Es muy interesante porque me he dado cuenta de que todos los que están aquí son de mi provincia, son vecinos, que somos más religiosos que en otras zonas y por eso se animan a venir a la parroquia.

Según lo que nos han ido contando algunos con los que hemos podido hablar, quieren regresar a Ucrania.

Todos, además. De hecho, en los últimos días una mujer con su niña de cuatro años se ha ido.

¿No le da miedo?

Hablé con ella para decirle que no debería tener prisa en volver porque aquí tenía casa y comida garantizada. Le dije que debería esperar unas semanas, pero ella quería volver ya. Esto es como todo, cuando te vas de vacaciones llega un momento en el que quieres volver a casa y a tu rutina, pues esto es igual.

¿Conoce a alguien que se haya ido para luchar?

Desde Ibiza, no, pero hablé con bastantes hombres durante los primeros días de la guerra que me dijeron que querían ir. Por ejemplo, había un señor mayor, de unos 70 años, que quería ir, pero le dije que no podía ayudar. Entendía que quisiera ir, yo también quería que fuera, pero no era lo ideal. Le expliqué que aquí podíamos ayudar más. Yo me pongo como ejemplo porque no tengo ni idea de nada del ejército.

¿Considera que es necesario que vaya gente a ayudar?

La primera semana de la guerra regresaron a Ucrania unos 80.000 hombres que vivían y trabajan en Europa. Ahora esa cifra ronda los 200.000. Son hombres que saben qué es lo que tienen que hacer y que saben manejar las armas, no todo el mundo que quiera ayudar puede ir y hacerlo.

Entiendo que sí tiene algún conocido que está allí en esta situación.

Sin ir más lejos un amigo que es sacerdote y su hermano mayor. Están en primera línea de fuego.

¿Cómo se vive esto como amigo?

No lo piensas detenidamente, pero en el caso de su hermano es alguien que tiene experiencia. Ha estado ocho años en la zona del Dombás, por lo que sabe cómo va todo esto. Lo que es importante destacar es que si preguntas a la gente que está allí en Ucrania si quieren luchar, todos te dicen que sí, que quieren estar en primera línea.

¿Cree que la situación se está calmando o todo lo contrario?

Creo que es una pausa y ahora viene la segunda fase de la guerra.

¿Más fuerte?

Eso parece. Las tropas rusas estuvieron pegadas a la capital, Kiev, y nuestro ejército estaba defendiendo muy bien, por lo que entienden que por ahí no pueden pasar y, por eso, van por otras zonas.

Entre otras cosas, Rusia reclama la neutralidad de Ucrania, con el compromiso de que no se adhiera a la OTAN. Pide, también, la no existencia de bases ni armamento extranjero en el país, la anexión de Crimea y el reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Además, Putin pide que se consagre el idioma ruso en el país. ¿Qué supone esto para Ucrania?

Es como si Francia pide una parte de España y dice que desde la frontera hasta Cataluña es suya. ¿Cómo puede ser? Pues es lo mismo. Es nuestro territorio. Vale que esté ocupado con soldados rusos y que pidan que el ejército ucraniano deje las armas, pero no podemos permitir perder nuestro país.

A su juicio, ¿cómo está actuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski?

Un ejemplo para todos los presidentes del mundo. No soy nadie para hablar de política, pero estoy orgulloso de decir que Zelenski es nuestro presidente. Hay una foto que me parece muy representativa de todo lo que está haciendo por el país. Se muestra el cambio con dos imágenes: una que se tomó un día antes de la guerra, el 23 de febrero, y otra del día 40. Realmente parecen dos personas diferentes.

¿Y cómo definiría a Putin?

Para mí es una palabra muy clara [dice mientras busca en el traductor de su móvil la palabra que quiere decir]: asesino. Y nada más. Él es jefe del ejército y el ejército hace lo que dice el presidente. Todo lo que está pasando en Ucrania es su responsabilidad y, por lo tanto, su culpa. Hay ciudades en las que han muerto 30.000 civiles. La guerra tiene sus normas... y se han sobrepasado líneas.

¿Cree que lo que está pasando en Ucrania podría pasar en otro país europeo?

Creo que sí, pero Putin no tiene tanta potencia como hace creer.

El hecho de estar continuamente informado de la guerra con la facilidad que nos brinda internet, ¿es contraproducente?

Según se mire. Además, es totalmente diferente lo que cuenta Rusia y lo que cuenta Ucrania. Por ejemplo, ellos dicen que en Ucrania ha perdido, más o menos, mil personas en la guerra, pero eso no es cierto [lo cuenta mientras abre un periódico digital de Ucrania]. Aquí pone que han muerto 19.000 soldados rusos en Ucrania hasta el momento.

¿Cuántas veces al día mira los medios de comunicación de allí?

Intento no hacerlo mucho, al igual que intento mantener ocupada mi cabeza con otras cosas. Por suerte, aquí tengo bastante trabajo y eso me permite no estar constantemente consumiendo información de lo que está pasando allí.