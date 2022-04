El operador de GPS del taxi Nitax se quiere implantar en toda la isla

El operador del servicio de radio taxi por GPS Nitax, el único ahora autorizado en Vila, pretende implantarse en el resto de la isla. Para ello, el representante de Nitax en Ibiza, Antoni Torres, ha solicitado una reunión con los concejales de Movilidad de los ayuntamientos.

El primer paso es hacerlo con Sant Antoni y Sant Joan, que desde hace unos años tienen un reglamento municipal para regular el GPS del taxi, aunque, en realidad, no sirven de nada porque no tienen un convenio con un operador. Actualmente, la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), que aglutina a casi todas las asociaciones municipales de taxistas, gestiona el servicio de GPS único en toda la isla de forma irregular puesto que no está regulado en la orden insular de carga y descarga en vigor y, por tanto, no hay ningún control por parte de la Administración. «Queremos que se activen los reglamentos aprobados», justifica Torres.

Sólo en el municipio de Ibiza hay un reglamento con un convenio firmado con un operador (Nitax). Precisamente, al no estar regulado el servicio de GPS en el conjunto de la isla, el Ayuntamiento de Ibiza no puede permitir que este sistema se utilice para dar servicios de la ciudad a taxistas de otros municipios. Recientemente, el Ayuntamiento rescindió el convenio de GPS con la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, aunque el servicio lo preste la Fitie, precisamente por no cumplir esta condición.

El convenio con la Fitie

Ahora, para resolver la crisis abierta en el sector del taxi de Vila, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo para la firma de un nuevo convenio con la Fitie, que se ha comprometido a cumplir con el reglamento municipal y no dar servicios de la ciudad de Ibiza a taxistas de otros municipios. Así, la Fitie sólo dará servicios GPS de Vila a taxistas de esta ciudad y en el resto de municipios a todos los taxistas sin distinguir su procedencia, incluidos los de Vila. Al menos, hasta que el Govern balear apruebe la nueva orden insular de carga y descarga, en la que se incluirá la regulación del GPS en toda la isla

Mientras no se firma el nuevo convenio con la Fitie, el GPS conveniado con la asociación de taxistas mayoritaria de Vila sigue funcionando pese a ser irregular. «Hemos dado unos días de gracia a la espera de que se firme el convenio con la Fitie», afirma el representante de Nitax, que explica que, tras el anuncio de este acuerdo, los taxistas que habían dado el paso de conectarse a Nitax «dan marcha atrás».