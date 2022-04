u Cuando llega la señora en silla de ruedas todos los asientos de la zona reservada para los viajeros con problemas de movilidad están ocupados. No son mayores, embarazadas, no llevan muletas ni van escayolados. Son jóvenes. Y corren que se las pelan, maleta incluida, como queda patente en el momento en el que en la puerta de embarque de la terminal 1 de Barcelona aparece la palabra ‘Ibiza’. Pero allí están, sentados en las butacas con una visible silla de ruedas estampada. Ni amago de moverse hacen cuando se acerca el servicio de asistencia empujando la silla de la señora. Unos entran en el avión empujando, sin dejar que quien va delante coloque su equipaje en los compartimentos superiores. Otros se hacen con las ventanillas o los pasillos, por los que otros han pagado, obligándoles a discutir o renunciar a ellos. Algunos reclinan las butacas, aprisionando (aún más) a quien viaja justo detrás. Los hay que confunden la apertura de puertas con el pistoletazo de salida de los treinta metros aerolínea, a codazo limpio si hace falta. Eso por no hablar del que retrasa una hora la salida del avión al negarse a cerrar la cremallera del transportín de su perro. La educación no vuela en avión.