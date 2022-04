Aspanob alerta de ‘overbooking’ en los pisos que acogen a familias de Ibiza y Formentera desplazadas por un cáncer infantil

«Los pisos que tenemos no son suficientes. Tenemos dos comprados en Palma y tres alquilados, que suponen más de 1.500 euros cada uno al mes, pero no son suficientes», apunta Eulàlia Rubio, gerente y fundadora de la Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears (Aspanob), que acoge a las familias de las Pitiusas y Menorca que tienen que desplazarse por cuestiones médicas cuando a sus hijos les diagnostican un cáncer. «Tenemos overbooking», añade.

Es una de los problemas que explicó en la Comissió de Salut del Parlament balear Rubio, que pide a las instituciones de las islas ayuda para estas familias, que no sólo tienen que enfrentarse al mazazo de la grave enfermedad de sus hijos sino, además, afrontar los gastos que supone instalarse durante un tiempo fuera de la isla y todo ello, en la mayoría de los casos, teniendo que dejar el trabajo al menos uno de los progenitores para acompañar al pequeño.

La pandemia ha agravado la situación de estas familias, apunta Carmen Vargas, voluntaria de Aspanob y delegada de la asociación en Ibiza: «Imagina que te encuentras con esta situación mientras estás en ERTE y llevas tres meses sin cobrar». «Hacen falta pisos de forma urgente», añade Vargas. La gerente de la entidad señala que las subvenciones que reciben apenas cubren el 35% de lo que supone ofrecer a estas familias alojamiento, media pensión y la asistencia que requieran (psicólogos, refuerzo escolar...) anualmente. El presupuesto de la entidad es, aproximadamente, de 700.000 euros anuales, señala Rubio, que recalca, además, que la ayuda que reciben de los consells insulares no es la que era.

«El Consell de Menorca pasó de 50.000 euros anuales a 17.000 y en el de Ibiza, al cambiar el equipo de gobierno, también se redujo, aunque ahora ha ido subiendo», continúa la responsable de la entidad, a la que acompañó en su comparecencia el presidente de Aspanob, Jaume Coll, que explicó que las familias que tienen que abandonar su entorno en una situación tan complicada emocionalmente se sienten «solas», algo que también intenta paliar la entidad.

«Nadie se queda fuera»

Eulàlia Rubio explica que Salud abona una cantidad por cada uno de los enfermos a los que acogen en los pisos; sin embargo, esto no cubre ni el día que reciben el alta —«eso debe abonarlo la asociación»— ni si las familias llegan un día antes porque la cita para consulta, prueba o tratamiento es a primera hora de la mañana. «Nunca se deja a nadie fuera, nunca se niega la ayuda a una familia que lo necesita», afirma la delegada en las Pitiusas, algo que confirma la gerente de Aspanob: «Pagamos la estancia en un hotel».

La gerente de la agrupación reclama a las instituciones que se agilicen los trámites para el cobro de las subvenciones, algo que también pidió el martes en la Comissió de Salut: «Pasamos auténticas penurias. Cuando nos dan una subvención tenemos que adelantar el dinero y, después de justificar lo que hemos hecho, lo recibimos, pero tenemos que adelantarlo».

Carmen Vargas señala, además, que los pisos acogen no sólo a las familias de los niños que están en tratamiento en ese momento, sino que, además, durante todo el año alojan también durante algunos días a las de aquellos que tienen que someterse a revisiones o pruebas. «Hay niños que durante años tienen que acudir una vez cada tres meses, no son estancias largas, pero son bastantes al cabo del año», explica Vargas, que destaca que, durante estos dos años, en la asociación se han encontrado con la desesperación que supone esta situación no sólo en familias desplazadas desde otras islas sino también en algunas residentes en zonas de Mallorca, pero alejadas de Palma , «que no tenían ni para pagar la gasolina para poder dormir cerca de su hijo enfermo».

«Es necesario contar con más pisos, con más subvenciones y con más ayudas para las familias, hacen falta más medios, esto debe ser una prioridad», comenta Vargas, consciente, al igual que Rubio, de que contar con unidades de oncología infantil en todas las islas no es viable ni recomendable. «A enfermedad grave, hospital grande», resume la gerente y fundadora de Aspanob, que destaca que hay casos que ni siquiera se atienden en Mallorca, por lo que los enfermos, acompañados de alguien de su familia, se tienen que trasladar a Barcelona, Madrid o Valencia para los tratamientos.