Semana Santa en Ibiza: «Este año hay que volcarse para que salga bordado»

La emoción que supone retornar a las calles se mezcla con cierta cautela cuando a las cofradías de Vila se les pregunta sobre las previsiones de participación en el acto que las reúne a todas, la procesión del Santo Entierro, que se celebrará el próximo 15 de abril a las 20 horas. Nadie se atreve a dar cifras aproximadas porque, aunque «la gente está muy ilusionada» con la perspectiva de volver a una Semana Santa como las prepandémicas, también hay respeto al covid. «Hay muchas ganas de salir, lo que pasa es que tres años sin hacerlo, en 2019 por las inclemencias del tiempo, y en 2020 y 2021 por el coronavirus, lógicamente pasan factura», argumenta Lucas Santiago Ramón Riera, presidente de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía. En términos parecidos se pronuncia Vicente Nadal, vocal en la junta directiva de Nuestro Padre Jesús Cautivo, además de máximo representante y fundador de su agrupación musical. «Hay muchas ganas de procesionar, a ver si el tiempo acompaña. Lo que pasa es que después de un parón de casi tres años hay mucha gente que se ha desvinculado de este mundo», comenta.

Sean muchos o pocos los que al final se sumen a los actos de esta Semana Santa, lo que tienen claro las hermandades de Vila es que van a poner toda la carne en el asador. «Este año hay que volcarse para que salga todo bordado», afirma con espíritu animoso Juan Marí-Mayans Gómez de la Serna, presidente de la cofradía Nuestra Señora de la Piedad. Asegura que «el apoyo económico del Consell y Fomento de Turismo y su compromiso de promocionar esta celebración religiosa fuera es una oportunidad de oro para hacer una gran Semana Santa en Ibiza».

Que hay ganas de vivir este tiempo litúrgico queda patente solo con echar un vistazo al folleto en formato digital y papel que han publicado el obispado de Ibiza y las cofradías, en el que se detallan todos los eventos programados para esta Semana Santa. Suman más de una treintena.

Aunque actos hay muchos, este 2022 no se verán muchos cambios en los pasos de las cofradías, que no han contado con presupuestos muy holgados teniendo en cuenta que muchas durante dos años no han cobrado cuota a sus miembros.

Entre las novedades que tienen que ver con la procesión del Viernes Santo destaca la de que el Ayuntamiento de Ibiza, según confirma la administración local a Diario de Ibiza, dispondrá sillas en algunas partes del recorrido para que las personas mayores o con movilidad reducida puedan seguir el evento con la máxima comodidad. La petición partió de la presidenta de la junta de las hermandades de Vila, Nieves Jiménez Bonet, que confirma, además, que el recorrido que harán las cofradías será el habitual, desde la catedral, en Dalt Vila, hasta Vara de Rey, punto en el que cada cofradía regresará a su sede.

Cofradía Nuestra Señora de los Dolores. Un nuevo trono para la Virgen

Los actos centrales de la Semana Santa arrancarán mañana en la catedral a las 20 horas con la cofradía Nuestra Señora de los Dolores. A esa hora se ha programado una misa en la que se bendecirán y se entregarán a los cofrades las medallas conmemorativas del 75 aniversario de la hermandad, que se cumplió en 2020. Además, como detalla su nueva presidenta, María Antonia Serra Cardona, se bendecirá el nuevo trono de la Dolorosa, «más ligero», que se estrenará ese mismo día en la procesión del Viernes de Dolores, que partirá de la plaza de la catedral, tras la misa, para encontrarse en la plaza de España con la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Les acompañarán los Xacoters de sa Torre y el coro de Puig d’en Valls, que cantará el Miserere al llegar al Patio de Armas.

Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Cambio de ruta el Lunes Santo

La cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, que el 3 de abril, último día de su Novenario, hizo al obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, cofrade honorario, es una de las que tiene más actos programados para Semana Santa. Entre las citas destacadas está la del Domingo de Ramos, este 10 de abril. Ese día, sobre las 11 horas sus cofrades y su banda de cornetas y tambores partirán de Sant Elm con la imagen de la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como ‘La Borriquita’, para subir a su sede, la iglesia de Santo Domingo. Al llegar allí, tras la bendición de palmas, se celebrará la misa. La única novedad que la hermandad tiene este año es el cambio de recorrido de su estación de penitencia, el Lunes Santo, 11 de abril. La procesión, en la que portarán el Cristo del Cementerio y el Ecce Homo, partirá de Santo Domingo tras la misa, programada a las 20 horas, y luego discurrirá por la calle Sant Carles, en lugar de por la de General Balanzat, con la idea de acercarse más la gente que reside en el barrio.

Cofradía Nuestra Señora de la Piedad. Renovación de los candelabros

La cofradía Nuestra Señora de la Piedad, que ha programado un triduo en Sant Elm que concluirá el 9 de abril, podrá estrenar por fin este año los candelabros que restauró en 2020 dándoles un baño de oro. A su presidente, Juan Marí-Mayans, le gustaría que ya lucieran en el paso del Cristo de la Sangre este sábado, que es cuando la hermandad celebra su estación de penitencia. La procesión, que comenzará en torno a las 21 horas, después de la misa en la parroquia de Sant Elm, recorrerá las calles de la Marina. La hermandad de Vila colaborará en la salida procesional del Cristo de la Buena Muerte, que tendrá lugar el 13 de abril, Miércoles Santo, a las 20 horas, después de la misa de la Asociación de Caballeros Legionarios de Santa Eulària que se celebrará en la parroquia de Puig d’en Valls.

Cofradía del Santo Cristo de la Agonía. Un concierto para empezar

La cofradía del Santo Cristo de la Agonía comenzó su programa de actos de Semana Santa el 2 de abril con un concierto de su agrupación musical en la iglesia de Santa Cruz. La hermandad celebra el Domingo de Ramos su estación de penitencia con una misa a las 19.30 horas y, a continuación, una procesión por las calles contiguas a la iglesia portando el Cristo de la Agonía y la Virgen de la Esperanza. Esta última imagen la volverá a sacar con el Rosario de la Aurora el 14 de abril, Jueves Santo, a las 7 horas, para llevarla a la catedral. Al día siguiente hará lo mismo con el Cristo de la Agonía en el Via Crucis, programado a las 9 horas.

Cofradía del Santo Cristo Yacente. Ensayos desde enero

La cofradía del Santo Cristo Yacente, que preside Antonio Torres, lleva desde enero preparándose para la Semana Santa. Una de las citas marcadas en su calendario es el Domingo de Ramos. Ese día a partir de las 10 horas habrá procesión, que partirá de Santo Domingo y concluirá a la catedral, donde a las 10.30 horas se celebrará misa y después la Agrupación Musical Santo Cristo Yacente ofrecerá un concierto. Otro de los actos destacados de la hermandad será el 12 de abril, Martes Santo. Ese día a las 20.30 horas habrá misa en la catedral en sufragio de sus cofrades difuntos. Durante la celebración estará expuesta al público la imagen del Santo Cristo Yacente. Al finalizar, habrá procesión por las calles de Dalt Vila en la que participará su agrupación musical.

Cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Exaltación Cofrade

La cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder es una de las que tiene más novedades. Por primera vez sus miembros han programado un triduo a su imagen, que se llevará a cabo entre hoy y el día 9 de abril en su parroquia, la del Roser. En el marco de esta celebración, el sábado a las 20.30 horas tendrá lugar la Exaltación Cofrade. Según detalla el presidente de la hermandad, Juan Francisco Bastida, después de la misa comenzará este acto, que tendrá como pregonero a Antonio Jesús Carmona Fernández, que también es el autor de las sevillanas cofrades que se cantarán durante el evento, en el que participarán, además, la Agrupación Musical Jesús del Gran Poder; Toñi Ruiz, que cantará una saeta, y Carmen Domínguez, que ejercerá de presentadora. El Miércoles Santo, 13 de abril, a partir de las 20.30 horas, la hermandad celebrará su estación de penitencia, que saldrá del Roser en dirección a la catedral.

Cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo. El Cautivo no va a la cárcel

La cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo este año no visitará la cárcel de Ibiza, como era tradición el Martes Santo. En su lugar, el 2 de abril sus cofrades y El Cautivo visitaron a los mayores de Colisée Sa Residència, en Jesús. Con esta imagen el 14 de abril, Jueves Santo, celebrarán su estación de penitencia, que saldrá a las 20.30 horas de la iglesia de Santa Cruz con todos los fieles que lo deseen y la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo. El 17 de abril, Domingo de Resurrección, concluirán los eventos de Semana Santa con la procesión del Santo Encuentro, en el que participará esta hermandad. Su imagen de Jesús Resucitado saldrá de la iglesia de Santa Cruz después de la misa, programada a las 10.30 horas, para encontrarse en Vara de Rey con la Virgen de la Esperanza de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía.