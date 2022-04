¿Paradas de autobús con marquesinas en la carretera de Santa Eulària? «En dos años, ni rezando»

Con rachas fuertes de viento del norte, a 10 grados de temperatura y la amenaza de un chaparrón inminente, Mateo de León espera a las 8.25 horas la llegada del autobús en la parada de Can Creu, en dirección a Santa Eulària, junto al cruce de los Cazadores. A su lado hay un poste informativo de esa línea y, apoyada en él, una maltrecha silla de plástico verde cuyo respaldo está roto y en la que algunos usuarios descansan mientras aguardan la llegada del autocar, algo que hay que tomarse con paciencia y que depende de factores inescrutables. Ni una triste marquesina donde cobijarse. Rodean el poste varias tiras anchas de celo con el que se ha ido adhiriendo a lo largo de los años cada nuevo horario. «Es cómico», califica De León, que cuando llegó de Uruguay no se imaginaba semejante miseria de un lugar como Ibiza.

El pleno celebrado en Santa Eulària el pasado jueves instó al Consell, a través de una moción presentada por el PSOE, a «ejecutar con la mayor celeridad posible la mejora sustancial de todas las paradas y marquesinas», así como «un plan de mantenimiento». De todas, aunque la moción original apuntaba específicamente a las que hay en las carreteras EI-300 e EI-200, que unen Santa Eulària con Ibiza, que es algo así como el tramo paria de las marquesinas de la isla. Los usuarios, hartos, llevan años colocando sillas de plástico en las paradas para soportar las largas esperas. Incluso, como explicó Alan Ripoll, el socialista que defendió la moción, en algunas han «hecho obra», con cemento, para crear asientos: «Nos debería dar vergüenza», dijo, al tiempo que reclamó ««lugares seguros» para que los autobuses aparquen mientras cargan pasajeros, de manera que «no tengan que detenerse en medio de la carretera».

Marta Maicas, edil de Unidas Podemos, dijo al respecto que tenía dos noticias. Una buena y otra mala. La buena: «Ayer -por el miércoles- hablé con Javier Torres, conseller de Transportes. El Consell tiene el proyecto [para modernizar las paradas] ‘rerredactado’ [porque se volvió a redactar el de la anterior legislatura]. ¿Pero cuándo las tendremos?», le preguntó. «Esa es la noticia mala: en dos años no las tendremos», le respondió al parecer Torres. Hay «enormes dificultades para quitar las que hay y trasladarlas, pues no saben adónde. Y además hay que expropiar para colocarlas. Eso supone mucha burocracia y protocolos», expuso Maicas, que insistió en que, según le explicó el conseller, «en dos años no se hace [toda la renovación] ni rezando».

Torres, a través de una portavoz, indicó ayer que «la conversación con Maicas fue informal», dado que la competencia para construirlas es de la conselleria de Infraestructuras Viarias, en manos de Mariano Juan, y se limitó a recordar que la próxima parada que se mejorará en el municipio será la del cruce de Xiquet Pou, ya adjudicada. La del cruce de los Cazadores está pendiente del proyecto de la rotonda que se construirá allí, en fase de redacción y que prevén que se apruebe el próximo verano, estación que empieza el 21 de junio y acaba el 21 de septiembre.

EI-200 y EI-300, prioritarias

Desde Transportes, señalan que el plazo para renovar las paradas dotándolas de marquesinas, asientos y paneles que informen de los horarios (como ocurre en cualquier pueblo o ciudad de la Península desde hace años) «no tiene por qué ser de dos años». Eso de los dos años «es una aproximación» que «depende de cómo vaya el procedimiento».

Lo que ya tienen listo en ese departamento, tal como anunció Maicas, son «las conclusiones de un estudio sobre la inversión necesaria para adecuar las paradas de bus», encargado por Transportes para que lo ejecute el departamento de Infraestructuras Viarias. Se titula ‘Propuesta de estrategia de inversión en paradas de autobús’ y será presentado la próxima semana. Ayer sólo se facilitaron a esta redacción dos de sus páginas, en las que lo más sobresaliente es el punto (3), en el que se indica «el orden de priorización de inversiones». La prioridad es actuar, precisamente, en el tramo «EI-300/EI-200 hasta Santa Eulària». Después, en EI-700 (carretera de Ibiza a Sant Josep), EI-200 (entre Santa Eulària y Sant Carles), EI-100, EI-631, EI-400 (en el tramo Sant Miquel a Port de Sant Miquel), EI-300 (en el tramo de Sant Joan a Portinatx) y EI-321 (de Sant Joan a Cala de Sant Vicent). De las 340 paradas que contempla el plan (que son competencia del Consell, pues en total hay 691 en la isla), 99 se encuentran en la EI-200 (38) y en la EI-300 (61).

Atinó pues Alan Ripoll en el pleno cuando, al ofrecer la segunda teniente de alcalde, Antonia Picó, una transaccional para que la petición al Consell fuera para todas las paradas y no sólo para las de carretera de Ibiza a Santa Eulària, logró incluir en el texto que tuvieran «prioridad las zonas que carecen de todos los elementos», de manera que «se empiece por las que no tienen nada». Es decir, por la EI-200 y la EI-300, que el Consell ya contempla como prioritarias. Otra cosa es cuándo se actuará en ellas.