Del 14 de junio al 27 de septiembre, cada martes, en The Club Room de Hï Ibiza. Ahí estará el dj catalán Paco Osuna, que se une para esta temporada al dúo americano The Martínez Brothers, encargados de animar la sala The Theatre de la discoteca.

Osuna presenta actualmente en Los 40 Principales el programa Living Atope y ameniza las noches de sábado con música tecno. Ahora regresa a Ibiza como residente, donde ya animó años atrás fiestas conocidas mundialmente como 'elrow' en la discoteca Amnesia. Las entradas ya están disponibles en la página oficial de Hï Ibiza a partir de 50 euros la estándar y 300 para aquellos que prefieran la entrada VIP.