La fiesta Children of the 80's de Hard Rock Hotel Ibiza vuelve este sábado 9 de abril a The Beach, dentro del establecimiento hotelero de Plaja d'en Bossa.

La famosa fiesta comenzará a las 20 horas y la entrada es libre hasta las 00.00 horas. Después la fiesta continuará en The Ninth, en la azotea del Hard Rock, hasta las 2.00 horas. La música correrá a cargo de La Movida con 'Saxo Live' de la mano de Lugotti y habrá 'performances' de Passion Dance Dancers.