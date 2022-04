El esprint final para la temporada en Ibiza

El Poble Nou de la Marina suele ser la avanzadilla de la oferta complementaria del casco histórico ante la temporada turística. Mientras que en el resto del puerto y de la Marina la mayoría de locales trabajan intensamente para ponerse a punto, en las calles peatonales de este ensanche decimonónico ya hace días que esperan a los turistas con las puertas abiertas.

Es el caso de la tienda de complementos y decoración Purnima, en marcha desde el viernes. «Aquí siempre abrimos por estas fechas, mientras que en el otro local que tenemos en la calle d’Enmig suele ser en torno al 15 de abril», detalla Alessandra Rabolini.

Rabolini percibe gran optimismo entre sus vecinos de cara a esta temporada, mientras que ella recela de los efectos que pueda causar la remodelación de varias calles. «El verano pasado fue espectacular para el puerto, porque no teníamos tanta competencia, pero este año habrá más oferta en otras zonas y creo que va a ser complicada la entrada a la ciudad», advierte.

Últimos detalles

A pocos metros, en la calle Aníbal, Pau Tugues y Sandra Aguilera ultiman los últimos detalles para abrir D.Lain Shop, la marca de la ropa que diseñan ellos mismos. Concluyen así un mes de preparativos, en los que han participado hasta cinco personas. «Al final de verano vaciamos toda la tienda y ahora hemos tenido que volver a traer todo el género, planchar las piezas una a una y ponerle las alarmas, hacer reportaje de stocks, pintar paredes y muebles, desmontar y limpiar los aires acondicionados o las bombillas», detalla Aguilera.

Los establecimientos del casco viejo suelen invertir un mes de trabajo en ponerse a punto para la temporada

Pocos momentos antes de la apertura, Tugues aún está enfrascado colocando estantes y acabando de decorar la tienda para conseguir «una exposición que llame más la atención». «Hay muchas ganas de abrir, pero también necesidad después de llevar cerrados desde octubre y de los dos años de covid», apunta.

En su caso, de las tres tiendas que regentaban en la Marina antes de la pandemia, acabaron renunciando a dos de ellas. «El covid llegó cuando todo el mundo estaba pendiente de prepararse para la temporada, después de todo un invierno cerrados, y nos dejó más de tres meses sin poder trabajar», recuerda Tugues. En cambio, este verano las expectativas son buenas, «pero a ver si no lo acaban fastidiando los rusos», bromea.

Bus gratis al puerto

En la calle Castelar, Michel Oulion abrió las puertas de Feel Juice la semana pasada, un pequeño local de zumos naturales, crepes y gofres que cumple su sexta temporada. «Aún hay pocos turistas, pero abril y mayo siempre son meses tranquilos», apunta. En su caso, la preocupación de Oulion, más que la llegada de visitantes a la isla, es la facilidad de acceso que puedan disponer para llegar al casco viejo, sobre todo cuando este verano volverán a estar a pleno rendimiento el resto de zonas turísticas de Ibiza.

«Me enteré hace solo dos meses de que hay un autobús gratuito para venir del aparcamiento [de es Gorg] hasta el puerto. Me lo contó una vecina y me sorprendí, no hay carteles que informen a la gente para que lo use», comenta Oulion, indignado.

En la esquina de las calles Castelar y Sa Creu se encuentra uno de los negocios más veteranos de la zona, la tienda de ropa y calzado Década Pou Nou. Su propietario, Vicent Gisbert, abrió puertas el pasado 20 de marzo y constata que este año hay bastantes establecimientos que se han avanzado a las fechas habituales.

«Parece que la gente está muy animada a trabajar después de todo lo que hemos pasado». Gisbert comparte que el pasado verano, el casco viejo se benefició del cierre de las discotecas, pero precisa que, en 30 años de historia de su tienda, «todas las temporadas han sido muy parecidas».

A la espera de las discotecas

La primera línea del puerto es la que parece con menos prisas para comenzar la temporada. Al final de la calle Garijo, Sven Tancredi se esfuerza en lijar el mobiliario del Base Bar, el negocio de su familia. «Abrimos el 27 de abril, porque ese fin de semana son los openings de las discotecas. Después tendremos un mes con poco trabajo hasta junio», anuncia.

En la calle paralela, la d’Enmig Jeff Guegan trabaja a la vez en varios de sus locales. Este fin de semana ya servirá copas en el Arte del Mojito, mientras que espera tener listo La Familia Ibiza en 15 días. «Uno puedo abrirlo yo solo, con la ayuda de mi mujer, mientras que el otro es bar restaurante, con cocinero, barman y camarero», detalla. Además, prepara una tienda de ropa de hombre en otro local colindante, que se suma al de moda femenina que diseña su esposa.

Buena parte de los empresarios solo se atreve a contratar gente que ya ha encontrado vivienda en la isla

Problema de vivienda

Los establecimientos de restauración se enfrentan a una complicación añadida a las labores de poner a punto cada año sus locales en fincas antiguas y reparar los efectos de la humedad. «Cuando publiqué el anuncio buscando personal, me escribía gente muy joven sin experiencia y que vive a miles de kilómetros», detalla Guillermo Vilches, de La Bodega y la Esquina, junto al Mercat Vell. Como en todo su sector, solo se atreven a contratar a la gente que ya ha encontrado piso o habitación. «Al final hemos tenido suerte y las perspectivas son buenas, esperemos que no dependamos de Putin», confiesa Vilches.

«Tenemos que asegurarnos de que la gente que contratamos tiene vivienda, porque otros años se han ido de un día para otro y nos quedamos colgados», recuerda Pilar Zambudio, del Olivo Mío. La plantilla de este restaurante de la plaza de Vila es de 38 personas y suman dos meses de preparativos para inaugurar la temporada este viernes. «Esta es la plaza más bonita de España, así que esperamos estar a tope», confía.