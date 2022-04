Los ases ibicencos de la química

La UIB convoca cada año las pruebas de química a las que se pueden presentar cuatro alumnos por centro escolar. El IES Quartó del Rei se ha clasificado como el segundo mejor centro de todo el archipiélago que, además, ha batido otros récords como conseguir que un ibicenco llegue a la final nacional del Ministerio de Educación y que, además, sea el más joven en los 35 años que lleva celebrándose la prueba. El profesor de Física y Química, Miguel Torres, reconoce que formarles es su pasión y recalca la importancia de disfrutar del proceso.

Jóvenes y con muchas ganas de seguir superándose cada día. Así son los cuatro alumnos de 4º de la ESO del instituto Quartó del Rei (Santa Eulària) que se presentaron hace un mes a las Olimpiadas de Química convocadas por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Y no pasaron desapercibidos, ya que han situado a su centro como el segundo clasificado de entre todos los de la islas que se presentaron.

Pero hay más. Esta prueba está dirigida a estudiantes de 2º de Bachillerato aunque, de forma excepcional, se pueden presentar de niveles educativos inferiores, siempre que el centro lo justifique. Así lo hizo el profesor de Física y Química, Miguel Torres, que no dudó en lanzarse a la piscina al conocer, de primera mano, el potencial de estos chicos. Su apuesta ha conseguido que por primera vez, en los 35 años que se llevan celebrando estas olimpiadas, un alumno ibicenco llegue a la final estatal.

Es es caso de Sergio Martín, que el año pasado ya se llevó el oro en las miniolimpiadas de Balears, superando a alumnos de un curso superior. Además, pulverizará otro récord al convertirse en el participante más joven de la historia de la final nacional del Ministerio de Educación, que se celebrará en Santiago de Compostela del 6 al 8 de mayo. De ese fin de semana saldrán tres ganadores, que participarán en la Olimpiada Internacional de Química en China y en la Iberoamericana, en México.

Preparación

Llegar hasta ahí no ha sido un camino de rosas. Ha supuesto muchas horas extras entre números. «Las tres semanas antes de la prueba de Balears dedicábamos unas 40 horas semanales a prepararla», cuenta Martín, que lleva, junto a sus compañeros, dedicando fines de semana, días festivos y vacaciones escolares a esta olimpiada.

Y es que su preparador no ha querido quedarse con el temario marcado por la UIB y ha preparado a sus alumnos a un nivel bastante superior. «Íbamos a por la final estatal directamente, que exige temas de 3º de universidad de la especialidad», subraya.

«Desde muy pequeño me ha gustado aprender», reconoce Martín, que añade que le picó el gusanillo por las ciencias gracias a un profesor. «Tuve uno que, cuando era muy pequeño, me enseñaba conceptos muy avanzados para mi edad. Entendía poco, pero me despertó interés», indica. A partir de ahí, empezó a ver vídeos en internet y, después, Torres se cruzó en su camino. «Fue él quien me metió en este mundo», agradece.

Y es que este profesor se define como un «apasionado» de la química. «Me gusta motivar a mis alumnos. Quién sabe si ellos pueden ser los siguientes en patentar una vacuna contra el cáncer, por ejemplo», dice orgulloso. Es de los que piensa que el sistema educativo se ha estancado y lucha para darle la vuelta. «Al estudiante ya no se le pide ese esfuerzo que estos chicos están demostrando», lamenta. Un esfuerzo que ellos dicen que disfrutan como un hobby.

Talento a raudales

Martín ha conseguido plaza en la final, pero los otros tres compañeros de su instituto que se presentaron a la olimpiada de Balears no tienen nada que envidiarle. Gael Peter Capelin ha conseguido un accésit con un quinto puesto, Mario Collado quedó el octavo y Valeria Calvo consiguió el puesto 40 de los 100 alumnos que se presentaron. Y todo estando dos cursos por debajo y sin olvidar que pertenecen a la generación covid, que ha tenido que adaptarse a la formación telemática.

Capelin reconoce que le hubiera encantado quedar en mejor puesto, pero sabe que aún tiene dos oportunidades más para conseguir plantarse en la final. Amante de las ciencias desde pequeño, dice que todo se lo debe a su abuelo y a los enigmas que le hacía resolver. Aunque sostiene que al principio tuvo ganas de tirar la toalla, dice que el proceso, al final, merece la pena. «Miguel era el único profesor que nos metía caña y nos pedía más; de hecho, fue la primera asignatura en la que suspendí un examen», dice entre risas. Y lejos de frustrarle, le hizo querer superarse.

Los estudiantes agradecen la dedicación de su profesor, ya que la prueba exige una preparación de niveles universitarios

De hecho, el docente del Quartó del Rei da una charla a los chicos antes de las olimpiadas para plantearles todas las opciones: se puede ganar y se puede perder, pero no se permite tirar la toalla. «Tienen que disfrutar» apunta Torres. Y, ¿se puede disfrutar de un exámen? «Cuando controlas el temario, sí», afirma Capelin. Y ellos lo disfrutan mucho.

Su compañero Mario Collado consiguió un octavo puesto. Reconoce que llegar ahí no es cuestión de suerte, detrás hay mucho esfuerzo que no se ve. «A veces hago ejercicios en casa que nos manda Miguel por WhatsApp», cuenta. Y es que es difícil desconectar cuando sabes que el nivel es tan alto. También Valeria Calvo dice que hay que dedicar mucho tiempo para llegar al nivel exigido. «Es una oportunidad única y estoy muy agradecida por poder aprender», cuenta.

Aunque ellos no irán a la final, son campeones igualmente y siguen asistiendo a las extraescolares de Torres para aportar sus conocimientos de cara a la prueba de Martín. Son chicos entusiastas que tienen ganas de demostrar que, si realmente quieres algo, tienes que esforzarte por conseguirlo. Es más, tienen compañeros que se han quedado por el camino porque preparar estas pruebas requería de mucha implicación. Y es fundamental contar con profesores como Torres, que les prepara de forma totalmente altruísta. «Es como la Fórmula 1, sin un buen coche no puedes llegar lejos», concluye Capelin.