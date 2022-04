Morrás advierte de que el miércoles la Policía retomará las inspecciones del GPS del taxi en la ciudad de Ibiza

El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad de la ciudad de Ibiza, Aitor Morrás, h advertido este lunes a los taxistas del municipio de que a partir del miércoles la Policía Local retomará las inspecciones para comprobar que los vehículos del sector están conectados al único operador de GPS ahora autorizado, que es el de Nitax.

Después de que el juzgado haya levantado la suspensión del decreto con el que el Ayuntamiento rescindió el convenio con la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza que regula el GPS mayoritario y prohibió su uso, Morrás ha convocado a primera hora de la tarde de este lunes a los titulares de licencias de taxi para transmitirles la información de primera mano. «Puede ser que no les llegue la información del Ayuntamiento de manera correcta», ha justificado Morras posteriormente ante los medios de comunicación.

Los taxistas se han quejado reiteradamente durante la asamblea puesto que no entienden que no puedan seguir trabajando con el GPS mayoritario como siempre porque el Consell y el Govern no han sido capaces de aprobar una nueva orden insular de carga y descarga en la que se regule el uso del GPS. Sin esta norma, el Ayuntamiento de Ibiza, en cumplimiento de su reglamento, se ve obligado a impedir que el GPS conveniado con la asociación mayoritaria se utilice para dar servicios a taxistas de otros municipios.

A pesar de que, desde el sábado, la asociación mayoritaria (o la Federación Insular del Taxi, que es la que, en realidad, presta el servicio tanto en Vila como en el resto de municipios) debería haber cortado el servicio de GPS, Morrás ha dicho que se dejará «un día más» para que los taxistas se vayan conectando al único operador autorizado (Nitax) y, por eso, a partir del miércoles se retomarán los controles policiales.

El concejal de Movilidad también ha informado a los taxistas de que el pasado viernes propuso a la Federación Insular del Taxi la firma de un convenio (en sustitución de la asociación mayoritaria) para que los taxistas puedan seguir usando el mismo GPS que ahora (Taxitronic), siempre y cuando cumpla con el reglamento municipal y no se den servicios a taxistas de fuera (mientras no se apruebe la orden insular de carga) y se dé acceso directo a la Administración de la información del sistema para verificar su cumplimiento. Morrás ha afirmado que hay «buena disposición por parte de la federación, pero todavía no hay respuesta». Su presidente, Antoni Riera, no ha respondido a las llamadas de este diario.

A la asociación no le gusta

El presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila, Alejandro Cardell, ha reconocido que no le agrada la propuesta de que el convenio se firme con la federación porque «pasa por encima» de su colectivo. «No deja de ser una solución, pero no nos gusta», ha subrayado Cardell, al tiempo que ha señalado que, pese a la obligación de cortar de nuevo el servicio del GPS, está esperando a que el Ayuntamiento se lo notifique. Morrás recuerda que ya lo ha hecho el juez.

El concejal ha justificado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha optado por intentar la firma de un convenio con la federación porque con la asociación de taxistas autónomos «la relación de confianza está bastante dañada». «Hemos intentado dialogar más de dos años con la asociación, que no ha querido dar su brazo a torcer y al final se ha tenido que rescindir el convenio», ha lamentado el edil, que también ha argumentado que «no tiene sentido» firmar el convenio con la asociación cuando es la federación la que opera el servicio.

Aparte de recordar a los taxistas que tienen la obligación de conectarse ahora a Nitax, Morrás ha pedido «colaboración» y que la centralita de la federación del taxi informe a los usuarios que pidan un servicio en Vila del número de teléfono de Nitax (971 45 45 45). «¿Con qué decencia nos pides esto?», le ha echado en cara Cardell durante la asamblea, entre risas de otros taxistas.

Posteriormente, Cardell ha insistido en declaraciones a este diario que operar con el GPS de Nitax «no es trabajar unidos» y ha recordado que «montar un nuevo GPS no se hace en tres días». «Habrá caos y lío».

El delegado de Nitax en Ibiza, Antoni Torres, ha explicado que de momento se mantiene la cifra de 45 taxistas asociados, la misma que la semana pasada. Como el operador mayoritario sigue funcionando y, además, se ha propuesto el convenio con la federación, «nadie se ha movido».