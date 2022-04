Un oasis para la artesanía de Ibiza

«La artesanía es complicada de por sí y el arte muy difícil de vender, pero es lo que me hace feliz y lo prefiero a trabajar en algo que no me llene». El comentario lo hace Soledad Rodríguez en el mercado artesanal de Sant Rafel que el Consell organizó ayer para celebrar los Días Europeos de la Artesanía. Esta artesana uruguaya, que lleva una década en Ibiza, trabaja con material reciclado, sobre todo maderas que recoge en la playa y palés. Con estos elementos crea «cuadros en 3D de paisajes de la isla» como los que exhibe durante esta jornada en su estand ‘Wood luck’.

Rodríguez se dedica a la artesanía desde hace siete años, pero en el mercadillo, en el que hay algo menos de una veintena de puestos, hay quien lleva en el oficio media vida. Es el caso de Cristina Quirós, una artesana textil que desde hace más de 40 años trabaja tejidos con telar y macramé con los que hace desde bolsos a maceteros. «Lo nuestro es amor al arte porque lo que hacemos no está pagado», asegura esta barcelonesa que vive en la isla desde hace 37 años. Quirós alaba iniciativas como ésta, que permiten promocionar la artesanía de Ibiza y que el público conozca de primera mano los oficios artesanos tradicionales. De mostrarlos se encargan en el mercado varias asociaciones artesanales locales como la de ‘Eines i Feines’. En uno de los tres puestos que tiene esta agrupación están las hermanas Maria, Antònia y Josefa Ribas. Las mayores, de 88 y 83 años, están hilando, mientras que la pequeña está trabajando con el huso. «Fue nuestra madre la que nos enseñó el oficio. Lo de hilar a mano ya apenas lo hace nadie, nosotras creo que somos de las últimas», asegura Josefa. Las hermanas Ribas acaban de vender una bufanda a una pareja de turistas del Imserso de Barcelona, María Martínez y Josep Feliu. «Acabamos de llegar al mercadillo. Nos enteramos gracias a la oficina de información de Sant Antoni», explican. Su llegada ha coincidido con la inauguración del evento, presidida por las conselleras de Promoción Económica y Empresarial, Maria Fajarnés, y de Cultura, Sara Ramón. Les acompaña un séquito de políticos, con los que hacen un recorrido por los puestos del mercadillo, saludando, uno por uno, a todos los artesanos. «Está muy bien que se fomente la artesanía de la isla, porque casi todos los mercadillos que hay, excepto el de Sant Josep, están copados por gente que no es de aquí», comentan Pepita Cardona y Agustí Ribas. Los dos son artesanos, ella confecciona espardenyes y él, instrumentos tradicionales. En esta ocasión, sin embargo, solo están de visita. Les acompañan sus amigos Pep Sala y Apolonia Barceló, «aprendiz de artesana y alumna de Pepita». Pepe Cardona ‘Pujolet’ es «autodidacta». Hace tiempo que había planeado dedicarse a la artesanía cuando se jubilara y el sueño lo cumplió hace dos años. En su puesto hay objetos de todo tipo como nanses, «hechas con junco y caña», y moranells, «para los que se emplea sabina». En estos momentos está haciendo la base de un cesto con ramas de este arbusto. «Cuantos más te dedicas a esto más te gusta. Esto es algo que engancha», asegura. Comienza el ball pagès, a cargo de la colla de Sant Rafel. Hace unos minutos que se ha inaugurado en la sala Can Portmany la exposición ‘Artesania i ceràmica. Modelant tradició i modernitat’, con obras creadas entre los años 70 y la actualidad. La mayoría proceden de los fondos de arte del Consell y del Museu Etnogràfic d’Ibiza. En la muestra colectiva se pueden admirar trabajos de reconocidos ceramistas de las Pitiusas como Joan Planells Daifa, Antoni Tur Costa Gabrielet, Julio Bauzà, Kinoto o Antoni Marí Frìgoles. La hija de este popular artesano, María José Marí Frigolades, tiene un puesto en el mercado. Además, va a impartir este mediodía los talleres de cerámica. «Usaremos moldes, que es lo más rápido y funcional», apunta. Al otro de lado de la carretera trabaja en su taller Carlos Icardi. Está terminando unas piezas que hizo empleando la técnica de cocción raku. Rememora con nostalgia décadas pasadas, «cuando Sant Rafel llegó a acoger hasta cinco ceramistas». Ahora, dice, solo quedan dos. «En los 80 comenzó el auge del oficio en Ibiza. Entonces en el taller no dábamos abasto y la gente tenía que hacer cola», asegura mientras, poco a poco, se empieza a llenar su local, como en los viejos tiempos.