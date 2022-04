Félix Alonso, director general de Consumo: «Muchas compañías eléctricas se comportan de manera insensible con el consumidor»

Félix Alonso (Barcelona, 1959) es periodista del diario Sport en excedencia y fue uno de los fundadores del Sindicat de Periodistes de Catalunya. Hace dos años y medio se instaló en Baleaers para hacerse cargo de la Dirección general de Consumo del Govern. Esta semana ha estado en Ibiza para supervisar el trabajo que realiza la oficina en las Pitiusas. Una delegación donde afirma que se hace un trabajo «extraordinario» pero que está infradotada: a día de hoy solo cuenta con un inspector.

Según la memoria publicada por la Dirección general de Consumo, el transporte aéreo fue el sector que recibió más reclamaciones por parte de los consumidores pitiusos -en concreto, 77 de Ibiza y tres de Formentera-. ¿Cuáles son las principales malas prácticas que se han denunciado?

La gran mayoría ha sido por la suspensión de vuelos. En estos dos últimos años, a causa de la pandemia, muchas aerolíneas se vieron obligadas a cancelar vuelos pero no ofrecían al pasajero la posibilidad de recuperar su dinero, sino que solo daban un bono de compensación. Fuimos la única comunidad autónoma que abrió expedientes a las aerolíneas y las obligamos a cambiar de política. No obstante, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) nos dijo que ellos eran los competentes en este tema, y ahora todos los expedientes sancionadores se los pasamos a ellos.

¿Qué aerolíneas realizaron esta mala praxis?

Prácticamente todas. Sancionamos a 23 compañías, si mal no recuerdo. Una mala praxis generalizada. Ahora el tema lo lleva AESA, pero lo importante es que logramos lo que queríamos, que era que las aerolíneas cambiaran su política. No nos importa recaudar más o menos en sanciones, sino que se cumplan los derechos del consumidor.

¿En qué infracciones de las aerolíneas tiene competencias el Govern?

En todo lo relacionado al equipaje. Hace poco, sancionamos con 24.000 euros a Ryanair por cobrar el equipaje de mano a pasajeros, y estamos tramitando un expediente a Vueling. Estas empresas vulneran los derechos de los pasajeros y no podemos taparnos los ojos ante estas infracciones. Las administraciones debemos ser útiles a la sociedad.

En las Pitiusas hubo el año pasado 42 reclamaciones relacionadas con el servicio de luz y gas. En el caso de la factura de la luz, ¿por qué motivos se han producido las quejas?

Las malas prácticas son frecuentes. Por ejemplo, justo al inicio de la pandemia nos llegó una denuncia de Facua en el que se decía que en las facturas eléctricas no se hacía constar los impuestos, entre ellos el IVA. Pusimos un expediente sancionador a todas las eléctricas que actúan en Balears. Nos reunimos con Endesa y nos dijeron que no cambiarían, pero después lo hicieron.

Hubo quejas también de empresas que cobraban por el número gratuito 902.

Sí, son las llamadas sin coste de servicios básicos. Facua puso las reclamaciones y nosotros fuimos la única comunidad autónoma que sancionó. Hay empresas -de transportes, eléctricas- que, por ley, están obligadas a tener un teléfono de atención gratuito, y no lo tenían.

¿Qué otras quejas recurrentes reciben de las compañías eléctricas?

Hay dos que se han multiplicado. El pasado mes de agosto, desde Consumo detectamos que la gente no estaba recibiendo en su casa las facturas eléctricas. Desde Endesa se dirigen a nosotros y nos dicen que tienen un problema informático a causa del cambio del sistema de facturación, y que durante el mes de septiembre tendrán dificultades para enviar la factura. De acuerdo. Pasa octubre, noviembre, y el problema no se arreglaba. Llevamos el tema a una reunión del Consejo Interterritorial de Consumo, donde estamos representadas todas las comunidades autónomas, y constatamos que el problema es generalizado. Nosotros pedimos que se sancione, pero en diciembre nos respondió la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y nos respondió que los clientes no se preocuparan, que se prorratearía la facturación. Nosotros creemos que la CNMC debería intervenir.

"Muchas grandes empresas se siente impunes en su conducta hacia el consumidor"

¿Usted cree que el problema se cerró en falso?

Durante meses no llegaron las facturas de la luz a casa y simultáneamente recibíamos el bombardeo de informaciones de que los precios subían y se disparaba la factura. Mucha gente no tenía factura y vivía con miedo de no saber si, cuando ésta les llegase, sería de 50 o de 500 euros. Esta angustia la pasa especialmente quien tiene problemas para llegar a final de mes. El 37% de la población de Balears no puede asumir un gasto sobrevenido. Esta situación provoca una angustia terrible. No es normal que empresas tan importantes no arreglen durante meses un problema que, según ellos, se debe a una adaptación del sistema informático.

¿Las eléctricas actuaron así de manera deliberada?

Esto que digo ahora es una opinión personal, que conste. Esta práctica de las grandes eléctricas es para perjudicar a las comercializadoras pequeñas que les hacen la competencia. Actuando así, las empresas pequeñas no pueden asumir más altas, porque si no cobran las facturas de sus clientes no pueden pagar la electricidad que ofrecen a sus abonados. Por este motivo pienso que, en realidad, se ha tratado de una política comercial.

Hablaba de una segunda mala práctica.

Es la facturación equivocada. Antes nadie miraba la factura de la luz, pero hoy la mira todo el mundo y hay cosas que no entienden. Para comprender la factura eléctrica se necesita un máster y por eso hay tantas reclamaciones. Mucha gente ignora si tiene una tarifa regulaba o libre. Estas pasadas Navidades asistimos a un bombardeo de promociones agresivas para que los clientes de las eléctricas se pasaran de la factura regulada a la libre, lo cual genera un problema para todos aquellos que tienen derecho al bono eléctrico y no lo han solicitado, ya que solo lo puedes pedir si tienes la factura regulada.

¿Qué es el bono eléctrico?

Es un descuento del 60-70% en la factura de la luz para aquellas personas con pocos ingresos. Por ejemplo, los que reciben la pensión mínima tienen derecho a él. Hemos calculado que 1,3 millones de personas, en el conjunto del Estado, tienen derecho a este bono eléctrico y no lo han reclamado, y eso es por desconocimiento. Es una pena.

Estamos hablando de unas empresas con unos beneficios astronómicos.

Con la rebaja de impuestos del Gobierno para abaratar la factura eléctrica, se dejaron de recaudar 12.000 millones de euros. Los beneficios de las seis empresas eléctricas más importantes de este país han sido de 10.000 millones. ¿La gente ha notado en su factura esta bajada de impuestos? No. ¿A dónde han ido a parar estos 12.000 millones? Creo que la pregunta se responde sola. Y como en España no existe una empresa pública de energía, todavía lo tenemos peor.

¿Considera que las compañías eléctricas se han comportado de manera deshonesta?

Han sido insensibles con los consumidores más vulnerables. Si han sido deshonestas, eso lo deberá decir un juez, no yo.

¿Las empresas actúan así porque tienen una sensación de impunidad?

Si. Un ejemplo: Vodafone. En Ibiza nos hemos encontramos que vendedores llaman por teléfono y realizan ofertas, pero resulta que cuando el cliente ya ha firmado el contrato, la empresa les factura otra cosa muy distinta. Cuando el cliente reclama y les dice, ‘oiga, que ustedes me prometieron eso’, responden que no saben nada, que eso se lo inventó el comercial.

"Gracias a las sanciones hemos logrado que se corrijan malas prácticas de aerolíneas y eléctricas"

¿Me está diciendo que se desentienden de las ofertas que realizan sus propios vendedores?

Según la empresa, es el comercial que se inventa cosas.

¿Y esto está sucediendo aquí?

Yo no soy nadie para decir si estas quejas dicen la verdad, pero lo cierto es que nos llegan muchas y muy parecidas. Todas estas reclamaciones las resolvemos porque se llevan al Servicio de Arbitraje de Consumo. Estas empresas están utilizando la Junta de Arbitraje como si fuera su servicio de atención al cliente. Es decir, que la Administración les está pagando el servicio de atención al cliente. Ahora estamos recabando información porque el problema de origen lo debe resolver la empresa. Si podemos demostrar que se trata de una política comercial deliberada en contra de los consumidores, abriremos expediente sancionador.

Sobre los análisis de productos alimentarios, la mayoría de infracciones corresponden a la calidad del aceite.

Se centra en el aceite de oliva virgen extra. Un producto de mucha calidad y que se paga caro. Y hemos detectado que lo que se oferta como aceite de oliva virgen extra no lo es.

¿Cómo se realiza la prueba?

Se suelen hacer campañas de ámbito estatal y autonómico. Un inspector se dirige al supermercado y toma tres muestras -tres botellas- de un producto, que también deben ser del mismo lote. Vimos que se vende como ecológico algo que no lo es, o virgen extra un aceite que solo es virgen, o hemos detectado incluso aceite lampante, que es el virgen defectuoso y que, según las normativas europeas, no es apto para el consumo humano.

¿Qué marcas cometían estas infracciones?

Muchas. Hacendado, Spar, Borges, Hojiblanca, Koipe… una docena de marcas.

Según la memoria, también han habido sanciones por el etiquetado del queso. El problema más común es que se etiqueta que un queso es de oveja 100% pero luego encontramos trazas de queso de vaca. Nuestro trabajo es garantizar que se cumple el etiquetado. Cuando un consumidor formaliza una queja, tiene la sensación de que lanza un mensaje en una botella al mar. ¿Vale la pena?

Sí. Mucho. El problema es que tarda. Un proceso sancionador puede tardar entre nueve meses y dos años, pero el consumidor tiene el problema aquí y ahora, y quiere una solución ya. Jurídicamente, la empresa tiene derecho a defenderse y a recurrir. Nosotros intentamos negociar, hablar con la empresa. Luego hay la posibilidad de acudir al arbitraje, que muchas empresas es a donde van directamente, y allí los temas se resuelven al 100%. Pero hay otros casos en que ni siquiera responden, y entonces es cuando se abre expediente sancionador, que tarda lo que tarda.

Pero la sensación es que se hace poco y que el consumidor está vendido.

Eso, lo admito, creo que es culpa nuestra porque no se da suficiente visibilidad a todo lo que hacemos. Cuando se resuelve una infracción, al consumidor no se le notifica. No se le dice si se ha abierto expediente. Y cuando desde Consumo ponemos una multa, la cobra la Administración, no el consumidor. Es fundamental que haya más publicidad del trabajo que se realiza desde Consumo, porque la sensación es que no se hace nada, y no es cierto.

Salta a la vista que hay muchísimo trabajo. Sin embargo, para toda Ibiza y Formentera hay un solo inspector de consumo. Menorca, con menor población, dispone de dos inspectores. ¿Cómo es posible que esté tan infradotada la oficina pitiusa?

La oficina de Ibiza tiene asignadas dos plazas de inspector, pero la segunda no se ha podido cubrir. En la Administración pública tenemos un problema de personal. Parece que cuesta contratar a más gente. Con lo que tenemos, no se pueden pedir milagros. Se hace lo que se puede y el personal de esta oficina trabaja muy bien. Creo, sinceramente, que en la función pública se deberían pagar mejores sueldos. En Ibiza hay el problema de la vivienda y nadie quiere venir a trabajar aquí. Además, también hay que seguir un procedimiento: hacer una oposición o una bolsa de trabajo, y que alguien quiera venir. No puedes llamar a nadie que no esté en la bolsa de trabajo.