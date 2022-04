Reconocen con uno de los Premis Cavall Verd a la traductora catalana residente en Ibiza Nora Albert

Nora Albert (pseudónimo literario de Helena Alvarado) y Susanna Rafart son las ganadoras de la trigesimonovena edición de los Premis Cavall Verd. La Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) lo anunció ayer en rueda de prensa en Palma con las galardonadas presentes.

La traductora, ensayista y poeta catalana residente en Ibiza se alzó con el Premi Rafel Jaume a la mejor traducción poética de 2021 por ‘Buidor d’amor’ (Edicions Aïllades), de Alda Merini. El jurado destacó «la importante significación que tiene la obra de Merini, con una gran aportación a la poesía, una obra muy extensa y de una gran oralidad». Asimismo, resaltó «la traducción impecable» y «la excelente calidad» del trabajo realizado por Nora Albert con el libro de Merini.

La traductora catalana se mostró muy satisfecha con lo que considera «un gran reconocimiento» a su trayectoria.

Visibilidad para Ibiza

«Este premio supone para mí una triple alegría porque da visibilidad a las mujeres, a Ibiza y a la traducción, en la que yo creo firmemente. Es un puente cultural sin el que viviríamos en un mundo ciego», resaltó. «Además, implica entrar en la cadena de autores que han recibido este galardón de larga tradición, que también recibió en su día Marià Villangómez», añadió.

Nora Albert alabó el trabajo de la otra premiada, Susanna Rafart, poeta a la que admira «muchísimo», y comentó que tiene muchos proyectos de traducción en mente, aunque no los llevará a cabo con Edicions Aïllades. La traductora, que hasta ahora, dirigía la colección ‘Accent Obert’, donde ha publicado a Merini, Maria Grazia Calandrone, Antonella Anedda y Antonia Pozzi, adelantó que no seguirá con este proyecto. «No continuaré con la colección porque no me siento cómoda con el modus operandi del editor», afirmó.

Por su parte, Susanna Rafart fue galardonada por la AELC con el Premi Josep Maria Llompart por la obra ‘D’una sola branca’ (Editorial Proa), escogida como mejor libro de poesía en catalán publicado en 2021. El jurado de los Premis Cavall Verd destacó «la intensidad expresiva» del poemario de Rafart «por la riqueza conceptual y hondura reflexiva en torno a la muerte, los misterios de la vida, el peso de la pérdida y el paso del tiempo, así como por la exuberancia de las imágenes, la sólida construcción del conjunto y la excelencia formal de unos versos pulidos con máxima exigencia».

El jurado de esta edición lo integraban el poeta, traductor y editor Antoni Xumet; la poeta Begoña Mezquita; la poeta Laura López Granell; el poeta y traductor Lluís Servera y el vicepresidente de la AELC por Balears, Pere Gomila. Fue este último el que destacó que el nivel de producción de este año ha sido muy bueno, «no sólo por la cantidad, sino también en calidad, tanto en lo que respecta a la poesía como a la traducción poética». El jurado valoró más de 80 ejemplares entre ambos premios.

El acto de entrega de los Premis Cavall Verd se llevará a cabo hoy en un almuerzo literario que se celebrará en el restaurante Can Arabí de Binissalem.