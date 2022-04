Así informó Diario de Ibiza del hundimiento del Titanic en 1912

Más de un siglo antes de que el pesquero gallego Villa de Pitanxo naufragase a 250 millas de la isla canadiense de Terranova, concretamente 110 años antes, el mayor transatlántico de la época, el buque Titanic, se hundía en la misma zona tras chocar contra un iceberg a la deriva, a 150 millas de la misma isla. "Más de 1.500 muertos al naufragar el Titanic", titulaba la noticia de Diario de Ibiza que informaba de la tragedia.

Fue el 15 de abril de 1912. "El buque de lujo Titanic, del que se decía que era insumergible, chocó contra un iceberg a la deriva y se hundió", relataba el autor de la noticia. En el buque viajaban 2.224 personas, 1.513 perecieron. Según la información de Diario de Ibiza, el buque "viajaba al máximo de su velocidad cuando colisionó contra el gran témpano de hielo". Fue "poco antes de llegar la medianoche" cuando "un golpe sordo estremeció estrepitosamente el barco, cuya proa se había incrustado contra el bloque de hielo".

El casco se quebró. "Una vía de agua de 90 metros de largo" provocó la entrada de "grandes cantidades de agua que penetraban en el interior del barco de lujo", detallaban las líneas de la crónica del hundimiento del transatlántico más famoso. "Las lanchas auxiliares resultaron insuficientes e ineficaces para salvar a todos los pasajeros y tripulantes, dado que sólo disponían de 1.000 plazas", explicaban y añadían que "mientras el buque se hundía irremisiblemente, el pasaje vivía escenas de desesperación y terror que acrecentaban la tragedia".

Sólo 711 personas sobrevivieron. Las rescató el buque Carpanthia que "acudió a toda máquina" tras captar la señal de socorro del capitán del transatlántico, E. Smith. Sorprendentemente, "el buque California, que "navegaba a apenas 30 millas de distancia", no recibió la llamada de socorro del Titanic".

La crónica de Diario de Ibiza de 1912 informaba de que "la catástrofe fue imputada a la irresponsabilidad del capitán de la nave de lujo por no respetar las normas de seguridad", porque no había otra forma de explicar que el Titanic, un buque que "no podía hundirse", hubiera acabado en el fondo del océano Atlántico solo cinco días después de zarpar en su viaje inaugural.