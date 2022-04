Una calculadora para repostar en Ibiza

Ante todo mucha calma. La dependienta de la gasolinera de Carburantes Ibiza extiende las palmas de las manos y las alza en señal de «paciencia, un momento, no me agobies», cuando se le pregunta cómo se debe pedir la gasolina. Es el primer día de aplicación de las bonificaciones y, aunque la máquina registradora hace casi todo el trabajo, la aplicación que han improvisado las estaciones de servicio para salir del trance ni es perfecta ni es muy rápida. La mujer va aprendiendo poco a poco los intríngulis del nuevo procedimiento, pero necesita centrarse, que no la despisten. En este caso, como en el de Repsol en ses Figueretes, el procedimiento es sencillo: si pides 40 euros de gasolina 95, puedes repostar los mismos litros (21,75 a un precio de 1,829 euros el litro) que si pagaras esa cantidad, si bien sólo abonas 35,65 euros. El descuento de 20 céntimos por litro asciende en este caso a 4,35 euros. Todos los detalles aparecen en el recibo. Los dígitos de los paneles de las gasolineras y de cada surtidor reflejan el precio total, sin el descuento de 20 céntimos.

«Hay gente que no termina de entenderlo. Piden 40 euros, pero sólo les servimos 35,65 euros al aplicar el descuento. Aun así, algunos insisten en que quieren 40 euros. En ese caso, lo que deben hacer es pedir más cantidad en euros para que, con el descuento, quede en 40 euros», señala Mariano Matutes, gerente de Carburantes Ibiza: «Es imposible, de momento, pedirlo de otra manera. Habrá que esperar a que creen el programa informático definitivo». Ese programa lo desarrolla una empresa de Barcelona que trabaja para estaciones de servicio de toda España. En la gasolinera Galp de la avenida de Sant Josep (Vila), el mecanismo difiere: si se piden 40 euros, cobran 40 euros, pero se repostan los litros correspondientes a esa cantidad más el descuento aplicado, en ese caso, 24,11 litros. Aún admiten, además, el descuento del 4% con una tarjeta de un conocido supermercado, pero sólo se aplica tras llenar el depósito. En Carburantes Ibiza, por ejemplo, la gasolina 95 costaba ayer cuatro céntimos menos que hace dos días. En Galp, seis menos. En Repsol de la PM-810, dos menos; siete menos en la de la PM-808 y en la de la carretera de Sant Joan de esa marca Matutes asegura que, al contrario de lo que se ha dicho, en los últimos días no han añadido cinco céntimos (los que abonan como descuento las petroleras) al precio del carburante: «De hecho, los precios han bajado en Ibiza en las últimas jornadas. Los precios oscilan durante todo el año. Ahora, cada cisterna nos viene con uno diferente. A veces lo aguantamos, otras no podemos. Subimos, bajamos…». En Carburantes Ibiza, por ejemplo, la gasolina 95 costaba ayer cuatro céntimos menos que hace dos días. En Galp, seis menos. En Repsol de la PM-810, dos menos; siete menos en la de la PM-808 y en la de la carretera de Sant Joan de esa marca. Esos cinco céntimos, los pagan las grandes petroleras, no los empresarios de gasolineras, que adelantan de su bolsillo esa cantidad: «Y ellas y el Estado nos deben devolver los 20 céntimos, bien a través de Hacienda, bien a través de la petrolera».