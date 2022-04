Las gasolineras de Ibiza solventan con ‘parches’ informáticos el primer día del descuento de carburantes

Las estaciones de servicio de las Pitiusas han solventado la primera jornada de bonificación de los carburantes con aplicaciones informáticas «para salir del paso», simples ‘parches’ a la espera de que «en una semana o diez días» dispongan de programas más desarrollados para poder descontar 20 céntimos por cada litro de gasóil o gasolina que se reposte, según explica Mariano Matutes, administrador de Carburantes Ibiza, que gestiona ocho gasolineras de la isla. Al empresario le consuela haber podido «abrir» hoy, algo que no tuvo claro hasta que empezó la jornada: «Lo hemos conseguido, pero con dificultades por lo que atañe al aspecto informático. Una empresa dedicada a la informática nos ha hecho un programa muy provisional».

Ese programa les ha permitido «salir del paso», pero todo el procedimiento que han de seguir les «retrasa el pago», lo cual «repercute en la atención al cliente y, por tanto, genera colas, pues no se tiene la diligencia que había antes». Si bien el repostaje fue más lento, no se han visto en Ibiza las largas colas de la Península. La más larga, la de Carburantes Ibiza en el segundo cinturón de ronda de Vila, aunque allí suele ser habitual porque es el surtidor que suele tener los precios más baratos.

Matutes calcula que «en una semana o 10 días» tendrán listo el programa informático definitivo que necesitan «para que se automaticen esas tareas, pues el descuento es lo que ahora dificulta los cobros». El Gobierno no anunció con suficiente antelación cómo y cuándo se llevarían a cabo esas bonificaciones, lo que ha impedido a las estaciones adaptarse a tiempo a esa medida y ha afectado a su funcionamiento en toda España.

«Se nota que mucha gente estaba esperando poder beneficiarse de este descuento de 20 céntimos por litro [15 del Estado y cinco de las petroleras]. Había más clientes que de costumbre aguardando para repostar. Esperemos que en unos días vaya a menos y podamos atender mejor», indica Matutes, que advierte de que la rebaja causa «un problema económico» a los empresarios de gasolineras: «El Gobierno ha anunciado que nos dará un anticipo antes de abonarnos todo el descuento. Pero ese adelanto se calcula sobre el 90% de lo que se repostó en el mismo mes de 2021. Hace un año hubo una bajada debido a que aún estábamos con la pandemia. Aquellas ventas eran menores que las que se están produciendo ahora en las estaciones de servicio. Tendremos que aguantar nosotros este golpe económico».

Coste por estación

Ya han contactado con entidades crediticias «por si hiciera falta» y han observado «muy buena disposición al respecto de las entidades para echar una mano» ante este reto, que no es poco: «El coste que asumimos por este descuento, por pagarlo por adelantado, puede suponer unos 30.000 euros por estación de servicio. Eso en abril. Porque en mayo, cuando haya más conductores y en función de cómo vaya la temporada, será mayor. Y en junio, aún más. Esperemos que no se alargue esta situación». Carburantes Ibiza tiene ocho gasolineras: «De Repsol, de Cepsa, de BP y la nueva de Carburantes Ibiza, una marca propia. Multiplica. Imagina lo que nos representa mensualmente».

Y como deben calcular respecto a la gasolina que vendieron hace un año, la estación de Carburantes Ibiza queda descartada para esos anticipos: «Nos encontramos con la circunstancia de que, al haber sido inaugurada hace poco, no tenemos datos de abril de hace un año, pues no existía, y, por tanto, no podemos pedir un adelanto. Tendremos que esperar a mediados del mes de mayo para que nos bonifiquen los descuentos. Dificultades, estamos teniendo todas las imaginables».