La Audiencia Provincial de Baleares ha hecho pública la sentencia por la que rechaza el recurso de apelación de Javier Verdugo contra la absolución de Aída Alcaraz, a la que acusó de acoso laboral. "Es la segunda vez que se me da la razón. Queda claro que de todo de lo que se me acusaba era mentira", ha manifestado Alcaraz a Diario de Ibiza poco después de conocer esta sentencia.

El fallo del tribunal argumenta punto por punto por qué rechaza cada una de las alegaciones presentadas. Una de ellas, en la que se sustentaba la petición de Verdugo de la anulación del juicio que absolvió a Alcaraz, es la "ausencia de imparcialidad subjetiva de la Juzgadora". La Audiencia deja claro en su fallo que "no basta que las dudas sobre la imparcialidad del juez surjan en la mente de la parte, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas". Según el recurso presentado por el exjefe de la Policía Local de Sant Antoni Javier Verdugo, la jueza había emitido unos comentarios que reflejaban su imparcialidad, a lo que la Audiencia replica: "De dichos comentarios no se vislumbra posicionamiento o perjuicio alguno en relación con el objeto del proceso ni desde luego que tuviera predisposición en contra de ninguna de las partes".

Aída Alcaraz cuenta que cuando leyó el recurso que presentaba Verdugo a la Audiencia le pareció "escandaloso". "Sobre todo porque ponía en duda a todos los testigos que aportamos, porque además todos estos testimonios iban acompañados de una gran carga documental". Es más, la exconcejala de Gobernación de Sant Antoni (del PSOE) recuerda que aunque el acusador es quien debe probar sus acusaciones, "yo tuve que presentar pruebas en contra de todo lo que se me acusaba a pesar de que fuese todo falso".

El tribunal no respalda ni uno solo de los argumentos que Verdugo expone en su recurso, y añade incluso que "consta debidamente valorados" la apertura de expedientes disciplinarios al exjefe de la Policía Local. De tal forma, "el relato de los hechos probados contenido en la sentencia combatida no puede ser alterado a partir de una nueva valoración de la prueba personal practicada en el acto del juicio oral". "Sin que, por otra parte, se advierta que la argumentación contenida en la sentencia combatida en atención al resultado de la actividad probatoria practicada en el acto del juicio oral resulte ilógica, irracional o errada", añade la sentencia.

Alcaraz ha recibido esta sentencia "con alegría y como un descanso personal, aunque sigo teniendo muy mal sabor de boca. Han sido muchos años de acoso personal y mediático. Nada compensa lo que he tenido que pasar, y todo lo que padecí no está incluido en el sueldo de un político, pero estoy contentísima con el fallo de la Audiencia Provincial".

"Graves irregularidades de Verdugo"

La Federación Socialista de Ibiza ha manifestado que la sentencia de la Audiencia "no sólo exculpa a la edil socialista, sino que confirma que Verdugo ha sido el responsable de graves irregularidades en su trabajo como policía". Añade en una nota de prensa que Aída Alcaraz "fue más de cuatro años injustamente acusada de acoso por parte del exjefe de la Policía Local de Sant Antoni. Aída Alcaraz pagó personalmente con injustas acusaciones su trabajo y determinación para poner orden dentro de la Policía Local cuando era concejala de Gobernación en el Ayuntamiento de Sant Antoni".

Los socialistas critican también al actual alcalde del municipio Marcos Serra porque "no sólo no cesó a Javier Verdugo después de conocerse la sentencia, que atribuye a Verdugo 'graves irregularidades', sino que lo mantuvo en el cargo y poco después lo premió con una segunda actividad, lo que le ha supuesto al exjefe de Policía un salario de más de 50.000 euros al año".

Antecedentes

En septiembre del pasado año la exconcejala de Gobernación de Sant Antoni era absuelta por el juzgado número 1 de lo Penal de Ibiza del delito de acoso laboral del que fue acusada por el entonces jefe de la Policía Local de ese municipio.

En dicha sentencia se argumentaba que no constaba acreditado que Alcaraz hubiese llevado a cabo "actos degradantes y vejatorios contra el jefe de la Policía Local Francisco Javier Verdugo Sedas". Al no ser una resolución firme cabía interponer un recurso de apelación, algo que hizo Verdugo. Pocos días después de hacerse pública la sentencia del juzgado de Ibiza presentaba dicho recurso ante la Audiencia Provincial afirmando que se sentía "profundamente convencido" de que tenía razón y de que si la persona juzgada no ha sido condenada, no significa que los hechos denunciados ante los juzgados de Ibiza no hayan ocurrido. Además, solicitaba la nulidad del juicio celebrado el pasado 26 de mayo, considerando que podía haber existido un error u omisión en la valoración de la prueba y que se debía dictar una resolución que valorara todas las pruebas practicadas en el proceso.

Así, tras analizar punto por punto las alegaciones presentadas por el exjefe policial al igual que la petición de nulidad del juicio celebrado en Ibiza, la sentencia 119/22 de la Audiencia Provincial de Baleares estima proceder la desestimación integral del recurso de apelación planteado. Ante el fallo de la Audiencia se puede presentar un recurso de casación.