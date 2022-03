Una oportunidad para que los escolares descubran el Conservatorio de Ibiza

El Conservatori Professional de Música i Dansa Catalina Bufí, en Ibiza, bulle de actividad estas semanas con ‘Les Escoles al Conservatori’. Ayer, a las 10 y a las 11.30 horas se celebraron dos nuevas sesiones de esta iniciativa, diseñada para darse a conocer entre los escolares de la isla coincidiendo con el plazo de inscripción a las pruebas de acceso del centro.

Acudieron al evento cerca de 400 alumnos de los colegios de Sant Miquel, Can Raspalls, Can Bonet, Can Cantó y Sa Graduada. En cada uno de los pases, los estudiantes, de entre ocho y once años, tuvieron la oportunidad de conocer las disciplinas que se pueden estudiar en este centro de Vila de la mano de sus docentes y de los presentadores de esta gala didáctica, Ana Maria Contestí Prats, pianista y jefa del departamento de Danza, y Òscar Calatayud, profesor de lenguaje musical. El espectáculo comenzó con un vídeo y una demostración en directo de danza protagonizada por Emma Torres, profesora de ballet.

A continuación, la orquesta, con piezas musicales muy conocidas, se encargó de mostrar cómo suenan cada uno de los instrumentos que se pueden aprender a tocar en el Conservatorio de Ibiza. La formación musical, dirigida en esta ocasión por Jaume Manuel Ribas, puso la guinda al espectáculo didáctico interpretando bandas sonoras de Disney y de populares sagas como ‘Star Wars’. Ayer por la tarde y hoy el auditorio es el escenario también de varias clases abiertas al público de danza clásica y española.

El 5 y el 12 de abril se llevarán a cabo dos nuevas sesiones de ‘Les Escoles al Conservatori’.