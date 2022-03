Nur Banu reúne sus coreografías más emblemáticas en ‘El viaje de Simbad’

El nuevo espectáculo de Nur Banu, ‘El viaje de Simbad’, que se estrenará el 3 de abril a las 19.30 horas en Can Ventosa, en Ibiza, «es una recopilación» de algunas de sus coreografías más emblemáticas de danza oriental. La bailarina italo-egipcia ha querido «rescatar del olvido algunos de los tesoros» que en su día mostró por medio mundo y fundirlos empleando como hilo conductor uno de los relatos que aparecen en ‘Las mil y una noches’.

El montaje reúne una gran diversidad de danzas a través de las que se hace un recorrido por países como Egipto, Kazajistán, Uzbekistán, Líbano o India.

Durante la hora y media que dura el espectáculo saldrán al escenario Nur Banu; Layali, el grupo de las bailarinas que habitualmente la acompañan; Banat el Nur, compuesto por sus alumnas; y Zahira. Mafalda Mas, que bailará una danza de la India, actuará como artista invitada.

La música la pondrá Yaron Marko, que, en esta ocasión, adelanta la bailarina y coreógrafa, «tocará instrumentos muy distintos a los que nos tiene acostumbrados». Además dará vida al protagonista del cuento, Simbad el Marino.

«El espectáculo, que dura hora y media, está pensado para todos los públicos, tendiendo un puente entre Oriente y Occidente», explica su artífice, que destaca también la «parte teatral» y la escenografía de ‘El viaje de Simbad’. «Visualmente es un montaje muy impactante y el vestuario es espectacular», asegura.

Nur Banu, que en octubre del año pasado celebró con ‘Glamour Golden Era’ su 40 aniversario sobre los escenarios, explica que la idea de este nuevo montaje surgió este invierno, estando muy delicada de salud. «Pensé que o hacía el espectáculo ahora o no lo hacía nunca y me lancé», comenta ya plenamente recuperada. «Para mí no hay nada que cure más que la danza. Es mi vocación, la motivación para ponerme en pie después de una enfermedad y la ilusión con la que me despierto cada mañana», afirma.

Las entradas para ‘El viaje de Simbad’ se pueden adquirir por quince euros en taquilla el mismo domingo por la tarde, antes de que dé comienzo el espectáculo.