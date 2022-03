Más ruido submarino se traduce en menos delfines en la costa de Ibiza y Formentera, es la principal conclusión del proyecto ‘Nuestros delfines’, de la asociación especializada en cetáceos Tursiops, que acaba de concluir en su primera fase, en la que ha profundizado en el conocimiento de las poblaciones pitiusas de esta especie.

«Se ha constatado la utilidad y practicidad del uso de hidrófonos para el seguimiento de áreas marinas protegidas así como el uso de silbidos firma para el seguimiento de poblaciones costeras», señalan desde Tursiops.

Esta iniciativa complementa las acciones del proyecto Life IP Intermares coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Sin duda, el objetivo de Intermares de conseguir una Red Natura 2000 estudiada y bien gestionada, está más cerca».

«Y sobre todo, se ha demostrado que la presencia humana perturba la población de delfines. Un paso más para pedir a la sociedad, con rigor científico, aminorar. Menos velocidad de las embarcaciones en el mar es menos ruido submarino, es menos contaminación y es más delfines en la costa», aseguran.

Durante un año de recogida de datos en siete puntos de Pitiusas, Tagomago, Xamena, Illots de Ponent, Fes Freus, Cala Saona, Punta Sa Creu y Ibiza (anclado al buque hundido ‘Don Pedro’), se ha trabajado con más de 195.000 archivos acústicos. Gracias a ellos, se ha podido describir, el ruido submarino, la presencia de delfines, el tamaño de la población costera así como sus movimientos y explorar la relación entre el ruido y la presencia de delfines.

Cada delfín, durante su primer año de vida desarrolla un silbido único, aprendido e invariable para el resto de su vida. Gracias a él, los individuos de la población se reconocen entre ellos. Como en el mar la visión es limitada y su dinámica social es muy alta, los grupos no son estables si no que se caracterizan por ser del tipo denominado fusión-fisión, una alta proporción de los silbidos emitidos por los delfines son silbidos firma. De esta manera, todos saben con quién se comparte el espacio en cada momento sin necesidad de verse. Esta característica del delfín mular ha resultado la herramienta clave de este proyecto. Mediante un estudio de captura-recaptura de silbidos firma se ha determinado que la población costera pitiüsa la conforman 108 delfines, obviamente, con una cierta incertidumbre: no menos de 94 y no más de 143.

También, gracias al estudio de las recapturas de cada individuo se ha podido estudiar las zonas preferenciales y el movimiento entre ellas. Las áreas con mayor presencia de delfines han sido es Freus y el ‘Don Pedro’ seguido de los Illots de Ponent, y las menos frecuentadas por los delfines las situadas más al norte: Tagomago y na Xamena. Así mismo, se ha constatado que existe una importante interrelación entre todas las áreas, y con mayor grado entre la zona sur- sureste de Ibiza y Formentera.

Muy importante también es la constatación de una correlación negativa entre el ruido total y la presencia de delfines. A más ruido, menos delfines. En enero hay tres veces más de delfines que en julio o agosto. El área más contaminada acústicamente en verano es Freus, mostrando valores 31 veces más elevados de ruido que en invierno. Aunque no tan acusada, en todas las localidades con tráfico marino se dan picos de contaminación muy importantes en verano.

El estudio continúa, los hidrófonos siguen grabando. En la siguiente fase se explorarán más factores que condicionan la presencia de delfines, tales como la pesca así como se podrá valorar la variabilidad interanual de estos resultados presentados. «En definitiva, se sigue trabajando para dar la mejor información científica para la conservación de la población de delfín mular en Pitiusas», afirman desde la asociación.

La Asociación Tursiops, o simplemente Tursiops ha contado para el desarrollo de este proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con la participación de múltiples instituciones tanto públicas como privadas entre ellas Fundación Marilles, los ayuntamientos de Sant Josep, Sant Antoni, Santa Eulària y Ibiza, Es Nàutic de Sant Antoni, Marina Ibiza y THB hoteles.