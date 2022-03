El próximo 7 de abril se celebrará la gala de entrega de los premios Sabors de Ibiza 2022 en el Ibiza Gran Hotel otorgados por el Consell Insular y Pimeef. Sabors d’Ibiza es la marca promocional del producto de la isla y su gastronomía que promociona los restaurantes que apuestan por el producto insular además de identificar los más emblemáticos como la sobrasada, la sandía, la patata roja o el pescado y marisco, con el doble etiquetado junto con Peix Nostrum.

Entre los galardonados, en primer lugar se reconocerá a los promotores del sello, Toni Marí Carraca, junto con Joan Riera, del restaurante Ca n’Alfredo, conseller de Agricultura y Pesca del Consell de Ibiza y presidente de la Asociación de Restauración de la Pimeef, respectivamente, en el momento de la creación.

Las categorías

En cuanto a las categorías Sabors de la Mar, Trajectòria Sabors, Sabors Solidaris y Sabors Ecològic, los premiados serán otorgados por los sectores profesionales. Y para las siguientes categorías los premiados serán escogidos por el público entre los cinco nominados en votación abierta por redes :

Sabors de la Terra, para jóvenes productores profesionales: Neus Costa, Granja Es Fornàs, ganadera con una granja familiar de gallinas; Patricia Costa y José María Planells, Can Murtera, relevo generacional de una finca hortícola y recuperación de una finca abandonada; Iván Colomar, relevo en la presidencia de Agroeivissa y relevo generacional de una finca hortícola; Vicent Prats. Can Tura, relevo generacional de una finca hortícola, y Neus Costa. Can Soldat, relevo generacional de una finca hortícola

Sabors Gastronòmic- Restaurante, para restaurantes comprometidos con el producto de Ibiza: Sa Nansa, Can Gat, Cas Pagès, Ca na Sofia y Es Nàutic.

Sabors Gastronòmic - Chef, para cocineros comprometidos con el producto de Ibiza: Matthieu Savariaud, Es Terral; David Grussaute, Únic; José Miguel Bonet, Es Ventall; José Torres, Racó, Port Balançat, y Bruno Hernández, Can Berri Vell

Producte Sabors, al producto fomentado por una acción colectiva: Aceite: Consell Regulador de la IGP; Pescados y mariscos: Peix Nostrum; Pan y harina de trigo xeixa: Asociación de hornos y pasteleros y Cooperativa de Santa Eulària; Producto ecológico: Ecofeixes, y algarroba: Cooperativa de Sant Antoni.

Sabors Innovació, para el producto innovador elaborado con ingredientes de Ibiza: Frutos Secos Ibiza: Desarrollo de productos a base de algarroba; Limonisla: Elaboración de limonada; Caragolet Pitiús: cría de caracoles; Can Rich, vino, y S’Ànima: Hierbas secas culinarias y para infusión.

Las votaciones están abiertas por redes en la cuenta de instagram de Sabors d’Eivissa @ibizasaborseivissa y en la cuenta de Facebook IbizaSaborsIbiza.

En la gala también serán entregadas las placas a los restaurantes que se han incorporado al sello Sabors d’Eivissa este año 2022.