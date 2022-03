Hospital de Ibiza: aparca como puedas

Son algo más de las diez de la mañana y al menos una docena de coches dan vueltas y más vueltas por el aparcamiento del Hospital Can Misses. No es que no haya una plaza libre. Es que no hay ni un espacio libre. Hay coches estacionados en la parte baja de la rampa de acceso al parking, pegados a las paredes de las instalaciones y en la rampa que conecta la zona principal con la más cercana a Urgencias. Hasta hace unos días también los había al principio y al final de las filas, pero, en vista de que era ya costumbre, unos conos impiden usar ese espacio para dejar los coches. «Es desesperante, hace más de media hora que lo intento. No puedo aparcar en la piscina porque vengo, precisamente, porque no puedo andar», comenta una mujer cuando se le pregunta por qué ha dejado su coche de alta gama pegado a una pared azul. «Los coches pueden pasar y, además, espero no estar mucho rato. Aquí aparca todo el mundo, menos los que lo necesitamos», critica dirigiéndose al ascensor.

No es la única usuaria de Can Misses que denuncia el mal uso del aparcamiento del hospital desde que éste es gratuito. «Hubiese sido fácil implantar un sistema para que lo usuarios del hospital pudiese validar su ticket o, simplemente, dejar un periodo prudencial gratuito, con el fin de evitar que algunos empleen el parking como privado, pero no», denuncia Vicente Planells, otro de los afectados, que critica que los mismos políticos que tomaron la decisión de pasar de un extremo al otro (de ser el parking más caro de Ibiza a la gratuidad total y para todos) se han despreocupado del problema: «Nadie se ha puesto a analizar los efectos de la decisión». «Sólo nos importa a los sufridos usuarios del hospital, que damos vueltas y vueltas al aparcamiento» continúa Planells, que concluye: «Había y hay soluciones para la gratuidad de los usuarios, los pacientes y sus familiares, no es tan complicado, pero la solución de abrir sin ningún control para que todo el mundo pueda dejar su vehículo es simplemente absurda». «Es normal, si en Vila quitan aparcamientos sin ofrecer alternativas, es lógico que cada vez más gente aparque aquí», opina un grupo de trabajadores del Hospital, que aseguran que los comentarios de los pacientes sobre este problema son constantes. El aparcamiento abrió en verano de 2014 con unas tarifas que alarmaron a los pitiusos, 2,05 euros la hora y un máximo de 12 euros al día, tarifa, esta última, que la empresa incumplió en varias ocasiones, por lo que se vio obligada a devolver dinero a varios usuarios que denunciaron. La presión hizo que el Govern anunciara a bombo y platillo que pasaba a ser gratuito a principios de 2019, hace ahora tres años. Desde el primer momento, no fueron pocas las voces que alertaron de las consecuencias de este gratis total. Desde entonces las quejas sobre el mal uso que hacen muchos ciudadanos de las instalaciones han sido habituales. Desde el Área de Salud pitiusa recalcaron ayer que si bien cuando el aparcamiento era de pago (más de dos euros la hora) el servicio de Atención al Paciente recibía «reclamaciones constantes», desde que se aprobó su gratuidad sólo se presentan dos cada año. En este sentido, recuerdan a los usuarios que las reclamaciones son la forma de «monitorizar» si hay algún problema en algún servicio y actuar en consecuencia La gerencia asegura que es consciente del problema. Recalca que el personal de seguridad pregunta a quienes entran en el aparcamiento en las horas punta si van al hospital. El objetivo, señalan desde la dirección es que en estos momentos el mal uso de las instalaciones afecte lo menos posible a los pacientes más vulnerables. Así, se han creado dos plazas de aparcamiento frente al bloque de consultas para los enfermos de Neumología y los de Hemodiálisis sin transporte programado pero con problemas de movilidad. Estos pacientes cuentan con una tarjeta que dejan visible en el vehículo cuando aparcan. La idea la presentaron las enfermeras de Neumología a la última edición de los Premios Humana. Además, tras una petición de la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, se ha habilitado una plaza frente al hospital de día oncológico para que los acompañantes de los pacientes puedan dejar el coche quince minutos, llevarlos a la consulta o quimioterapia y marcharse. A partir del 1 de abril la zona más cercana al viejo Can Misses recuperará 28 plazas que están ocupadas por las carpas de pruebas de covid, que pasarán a hacerse en las antiguas Urgencias. Cuando se pregunta a la dirección si hay algún proyecto para que sólo puedan usar el aparcamiento quienes realmente van al hospital la respuesta es «todavía no».