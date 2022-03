Préstamo de libros a los residentes de Cas Serres: «Sin lectura, me habría vuelto loca»

A Carmen Valiente siempre le gustaron los libros. «La tele no me interesa, no hay nada que valga la pena, así que me pongo a leer», comenta esta residente del Hospital de Cas Serres. Antes de que se iniciara la pandemia, esta mujer de 79 años visitaba semanalmente la Biblioteca Insular de Ibiza, cercana al Hospital Residencia. Sin embargo, cuando les confinaron y tuvo que permanecer varios meses prácticamente encerrada en su habitación, los libros se convirtieron en su cordón umbilical con el mundo.

«En esos momentos tan difíciles, las trabajadoras de la biblioteca se portaron muy bien con nosotros», explica Neus Boned, terapeuta ocupacional del Hospital Residencia: «A pesar de que las circunstancias eran muy adversas, ellas se comprometieron a que nuestros residentes pudieran tener libros y películas todas las semanas». Boned destaca que las bibliotecarias llegaron a ofrecer sus teléfonos para que los residentes contactaran con ellas directamente y les pudieran realizar sus peticiones: «Ya conocen a la perfección sus gustos. ¡Incluso mejor que yo!». Felicidad a domicilio Maria Rosa Ribas, técnica auxiliar de la Biblioteca Pública Insular de Ibiza, prepara dos pedidos para esta semana: por un lado ‘El acuerdo’, de Mary Balogh, y ‘Sangre azul’, de Danielle Steele, para Carmen, y por el otro ‘La violonchelista’, de Daniel Silva, y ‘Los muertos no saben nadar’, de Ana Lena Rivera, para Carlos, otro residente de Cas Serres. «Son dos lectores con un perfil y unos gustos muy claros. A Carmen le gusta mucho la novela romántica pero también las de misterio, y Carlos prefiere la novela negra», explica mientras introduce cada lote en una bolsa con el nombre de quien ha realizado el pedido. La Biblioteca Pública Insular tiene en funcionamiento el servicio de Telebiblio, con el que llevan libros y devedés a aquellas personas con problemas de movilidad que no puedan desplazarse físicamente hasta la biblioteca. Un servicio que se ha mantenido durante los dos años de pandemia y que tuvo su pico de demanda durante los meses de confinamiento. «Atendimos una treintena de préstamos domiciliarios. Las entregas las hacían los ordenanzas», explica Maria Rosa Ribas. Pasadas esas semanas críticas, los pedidos disminuyeron, pero el servicio sigue en funcionamiento y, regularmente, atiende la demanda del Hospital Residencia de Cas Serres. «Como tienen tanto tiempo libre, son unos lectores muy voraces», señala Ribas. Los usuarios, de edad avanzada, no están familiarizados con el catálogo online, así que es la misma bibliotecaria quien, con su intuición, y conociendo los gustos de cada uno, les escoge los libros: «Carlos se ha aficionado a las obras de la nueva generación de escritoras de novela negra, así que estoy convencida que este libro de Ana Lena Rivera le gustará», señala. ¿Y no ha tenido la tentación de colar en algún momento algún libro que se salga de la norma, algún título algo más heterodoxo? ¿Algo de Mariana Enríquez, por ejemplo? La bibliotecaria sonríe: «Es que si no les gusta, nos llaman por teléfono y nos lo hacen saber. ¡Ya lo creo! No se trata de que los libros me gusten a mí, sino de que les guste a ellos. Además, confían en mí y en lo que les envío». Antes de la pandemia, Ribas entregaba los pedidos a los residentes de Cas Serres en persona, pero ahora los deja en la recepción y es Neus Boned quien los reparte entre los usuarios. Entre ellos se encuentra Stanley Thackery, un inglés de 88 años de edad que reside en Ibiza desde hace décadas, y que es un devorador de cine y series. «Durante el confinamiento nos cerraron la cafetería de la residencia, se suspendieron todas las actividades. No podíamos ir de una planta a otra. Fueron momentos de angustia». Sus crecientes problemas de visión le dificultan la lectura, por lo que «me agarré a las películas», comenta. En su bolsa guarda ocho devedés, hay películas clásicas como ‘En bandeja de plata’ de Billy Wilder, o ‘Agente especial’ de Hitchcock, y series actuales como ‘The Americans’, aunque asegura que con la que más ha disfrutado ha sido con ‘Figuras ocultas’, una película de 2016 que reivindica el papel hasta ahora silenciado de las mujeres afroamericanas en la Nasa durante la carrera espacial. El pedido semanal que le llega de la Biblioteca Insular es su gran alegría: «Se ha convertido en algo indispensable para mi vida». Una biblioteca hecha entre todos La biblioteca del Hospital Residencia de Cas Serres se ubica en la cuarta planta, al final del pasillo, y es un espacio que cuenta con mucha luz natural. Sus anaqueles están repletos de libros, y la mayoría provienen de donaciones: «A veces nos los traen los familiares de los residentes, a veces son regalos del personal de la casa. Ya no aceptamos más porque no nos caben». El resultado es heterogéneo y un poco caótico, algo lógico teniendo en cuenta el origen dispar de los libros, pero tiene la virtud de que hay títulos para todos los gustos: desde el radical posmodernismo de ‘Q’ de Luther Blisset, al romanticismo exacerbado de ‘Amor en el castillo’ de Christina Dodd o a comentarios sobre el Nuevo Testamento. Siempre hay un título adecuado para cada uno de los residentes. Carlos y Carmen son los dos grandes lectores de la residencia. Él no ha podido aparecer en este reportaje por problemas de salud. Ella se conoce la biblioteca de la residencia al dedillo y señala los libros que más le han gustado: los de la colección RBA de novela rosa, ‘Buick 8’ de Stephen King, las novelas de aventuras de Patrick O’Brien y -se parte de risa- el ‘50 sombras de Grey’ de E.J.James: «Me lo he leído cuatro veces. ¡Me lo sé de memoria!». Carmen tiene problemas de movilidad, lleva dos años sin salir de la residencia y confiesa que «si no fuera por la lectura, me habría vuelto loca». Se ha propuesto volver a andar, de la misma manera que aprendió a hablar de nuevo tras sufrir un ictus. «El humor y la lectura son lo que me mantienen de pie», asegura, y se deshace en elogios hacia las tres bibliotecarias, Rebeca, Raquel y Rosa: «Les hice un bolso de ganchillo para cada una de ellas». Lo cual es, sin duda, un trabajazo. Feliz porque le han llegado los libros que les ha traído Rosa, Carmen se va al gimnasio a hacer su hora de fisioterapia, hoy toca bicicleta y paralelas para recuperar musculatura. Haciendo honor a su apellido (Valiente), tiene una idea fija entre ceja y ceja: «Volver a andar para ir a la biblioteca por mi propio pie».