Morrás desconfía de la asociación de taxistas mayoritaria de la ciudad de Ibiza por «su historia de incumplimientos»

Tras la negativa de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza a dar al Ayuntamiento acceso directo, en tiempo real, a la plataforma de gestión del servicio de GPS, el segundo teniente de alcalde y edil de Movilidad, Aitor Morrás, da por zanjada la negociación para recuperar el convenio que le permita operar de nuevo su servicio de GPS.

Morrás recuerda que el servicio del taxi es «público» y que «el Ayuntamiento no quiere inmiscuirse en la asociación», pero defiende la necesidad de que haya «transparencia en la gestión del GPS» para que «los propios taxistas también tengan la seguridad de que se están cumpliendo las condiciones que marca la normativa». «Para garantizarlo, la Administración debe tener acceso al sistema».

El único operador de GPS activo ahora en Vila (Nitax) sí ha aceptado que el Ayuntamiento tenga acceso directo a la plataforma y pueda comprobar, en tiempo real, cómo se gestiona el servicio de GPS y qué taxistas rechazan servicios y los motivos.

En este sentido, Morrás destaca «las dificultades» que tienen algunos usuarios para conseguir un taxi por el teléfono de radio taxi porque «hay taxistas que rechazan viajes de corto recorrido». «La obligación de los taxistas es atender todos los servicios. Además, si se gestiona el GPS con transparencia se beneficia a los propios conductores porque el Ayuntamiento, como entidad independiente, podría ayudar a resolver conflictos», indica.

Por ello, a Morrás no le basta el compromiso de la asociación que preside Alejandro Cardell de remitir al Consistorio un informe de la empresa del GPS (Taxitronic) que confirme el cumplimiento de la exigencia de que no se den servicios a taxistas de otros municipios, en cumplimiento del reglamento municipal. «No estamos aquí para cometer el mismo error que en el pasado, cuando se confiaba en que iban a cumplir. Siempre estoy dispuesto al diálogo, pero hay una desconfianza fundamentada en sus antecedentes», asegura Morrás en referencia a «la historia de incumplimientos» de la asociación mayoritaria o la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) para regular el funcionamiento del GPS.

El concejal de Movilidad recuerda que lleva dos años intentando que la asociación cumpla el reglamento del GPS y sus antecesores mucho mas tiempo todavía. «Si fuera la primera vez que se produce este conflicto... Pero tiene una historia larga. La Administración les ha requerido repetidas veces documentación y no la dan, tenemos que avisarles de que tienen la obligación de entregarla y no lo hacen. No tiene sentido volver a meternos en esta rueda», afirma. Desde 2014, el Consistorio ha ordenado la suspensión del GPS en tres ocasiones por diversos incumplimientos de la Fitie o la asociación mayoritaria de Vila.

«La Fitib se retrata»

Morrás también expresa su sorpresa por el hecho de que la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (Fitib), en la que está integrada la Fitie, se refiera como a «alguna deficiencia jurídica de la normativa» al hecho de que, según Morrás, «el sector esté totalmente desregulado». «Se retratan ellos mismos y demuestran el carácter de este tipo de asociaciones», indica el edil de Movilidad, que puntualiza acto seguido: «No todas las asociaciones, algunas. Pagan justos por pecadores. No todo el sector ni todos los taxistas defienden la posición de la Fitib».

También recuerda que los taxistas tienen la obligación de estar conectados a un GPS y ahora en Vila sólo hay uno autorizado (Nitax), que, en cuentagotas, va sumando taxistas y mejorando la cobertura del servicio de radio taxi a través del teléfono 971 454545. De hecho, el Consistorio ha iniciado una campaña para difundir el único teléfono válido para conseguir un taxi. Incluso cuando se llama al Ayuntamiento, el primer mensaje que ofrece la operadora es el teléfono alternativo del taxi.

Tirón de orejas de Morrás al resto de instituciones

El segundo teniente de alcalde de Vila, Aitor Morrás, da un tirón de orejas al resto de las instituciones de la isla porque «durante décadas se han lavado las manos y han permitido la autorregulación del taxi, provocando con ello determinados desajustes». El problema del GPS de Vila se debe a la falta de regulación insular y al hecho de que es el único Ayuntamiento con reglamento y convenio firmado con el operador. «Parece que hay administraciones que quieren por comodidad política que el sector del taxi funcione como un servicio privado».