Los taxistas se niegan a que la ciudad de Ibiza tenga acceso directo a la información del GPS

La Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza no acepta de ninguna manera que el Ayuntamiento de Ibiza controle directamente la actividad de su servicio de radio taxi a través del sistema GPS. Esta es la causa por la que fracasó el intento del segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, para tratar de reconducir el conflicto con los taxistas y firmar un nuevo convenio para la explotación del GPS. «Quiere tener acceso total al sistema. No puede ser de ninguna manera. Cómo una administración se va a meter en una empresa privada, en este caso una asociación», cuestiona el presidente del colectivo mayoritario de taxistas de la ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell.

Morrás recuerda que el reglamento del GPS determina la obligación del operador a proporcionar al Ayuntamiento toda la información que se solicite y recuerda que Nitax, el único operador ahora autorizado, sí permite que el Consistorio se conecte a sus sistema para ver todos los movimientos en tiempo real. «Si lo hacen, que lo hagan», responde Cardell, que insiste en que, con las condiciones que exige Morrás, «no hay posibilidad de llegar a un acuerdo».

Cardell explica que se ofreció a Morrás la posibilidad de que Taxitronic, la empresa del GPS de la asociación, emita informes que constaten que no se dan servicios a taxis de fuera del municipio. «Y nos dijo que no se fiaba. «Tiene lo que quiere, pero lo que quiere es otra cosa», lamenta. En esta disyuntiva, sólo falta esperar a que el juzgado resuelva si acepta o no la medida cautelarísima solicitada por la asociación y suspende el decreto que ha provocado el cierre del servicio en Vila del GPS del operador principal.

Por su parte, la Federación Independiente del Taxi de las Islas Baleares (Fitib), una de las dos mayoritarias de la Comunitat Autònoma, defiende la actuación de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) y de la asociación de taxistas de Cardell en la crisis del GPS. A través de un comunicado, carga contra Morrás, al que acusa de causar «un atropello», «romper el consenso municipal» y de «utilizar a los taxistas como un arma arrojadiza, dejando por los suelos el servicio a los ciudadanos».

Este colectivo de taxistas balear, del que forma parte la Fitie, sostiene a través de un comunicado que el decreto de Vila que ordena el cese del servicio en Vila del GPS que opera la Fitie en toda la isla se basa «en una interpretación jurídica» que considera «extinta» por «los actos propios» de todos los ayuntamientos de la isla, también el de Vila, y el Consell «para regular un sistema de GPS único».

Califica como «alguna deficiencia jurídica de la normativa» el hecho de que el GPS único funcione sin ningún tipo de regulación y al margen, pese a ser un servicio público, del control de la Administración, salvo en Vila. Precisamente, el Ayuntamiento de Ibiza es el único de la isla que tiene un reglamento de GPS y un convenio suscrito con el operador del servicio (Nitax).

Vila rescindió hace unos días el convenio con la asociación mayoritaria de taxis porque incumplía el reglamento, y que se ha negado a rectificar durante dos años, al dar servicios de GPS a taxistas de otros municipios cuando no hay ninguna norma que ampare el servicio insular de radio taxi. En su comunicado, la Fitib asegura que este sistema de GPS único insular ha supuesto «un paso de gigante en la cantidad y calidad del servicio al aprovechar la sinergia de toda la flota» de taxis de la isla. El problema es que no existe ninguna regulación por parte de la Administración, que no ha sido capaz de aprobarla. De hecho, la Fitib señala que «la estructura única conseguida en la que la titularidad del servicio es de los taxistas por la expresa y cómoda renuncia de las administraciones a que fuera pública, no puede convertir en rehenes a los taxistas de la ciudad de Ibiza».

Carga contra Nitax

Acto seguido, la federación carga contra el único operador de GPS autorizado ahora en Vila (Nitax), que cuenta con «unos pocos taxistas que no forman parte de la estructura de todo el colectivo de la isla», y destaca que «no se debió consentir». Acusa a estos taxistas de denunciar, en «una estrategia presuntamente intencionada», ante el Ayuntamiento «un agravio comparativo» al no poder competir con el GPS de la Fitie porque este, incumpliendo el reglamento de Vila, prestaba servicios a taxistas de otros municipios y, consecuentemente, también de otros municipios a conductores de la capital.

En el comunicado, la Fitib considera «absurdo por ineficaz» que el Ayuntamiento «imponga un segundo GPS utilizando a los taxistas como títeres». También carga contra la alternativa planteada de Morrás de licitar un GPS público, lo cual, advierte la Fitib, «no se puede hacer de la noche a la mañana y podría retrasarse años».