Más de dos millones en material para las unidades de Hemodiálisis pitiusas

El Govern balear destinará más de 2,3 millones de euros al contrato de material para los servicios de Hemodiálisis de los hospitales Can Misses y de Formentera, según señalan desde el Servei balear de Salut. Un gasto cuya contratación aprobará este lunes el Consell de Govern, señalan.

El contrato, cuyo coste total es de 2.323.872 euros, es «para el suministro de material fungible y la cesión de equipos para las sesiones de hemodiálisis» en los dos hospitales públicos de las Pitiusas. Además, están incluidas también «las sesiones técnicas continuas de depuración extrarrenal» que se llevan a cabo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses.

En un principio, el contrato es para los próximos tres años, es decir, un total de 36 meses, aunque el acuerdo establece la posibilidad «de una posible prórroga de otros veinticuatro». Esto supone que, salvo que se produzca un desacuerdo entre el Ib-Salut y la empresa suministradora, el contrato tendrá una duración de cinco años.

«Los servicios de Hemodiálisis del Hospital Can Misses y el de Formentera necesitan contratar la compra de material fungible así como la cesión de nuevos monitores de diálisis para continuar prestando el servicio a los pacientes del Área de Salud de Ibiza y Formentera», señalaron desde el Servei balear de Salut. En el caso de la UCI del hospital público de Ibiza, detalló que se trata de una unidad «que aplica técnicas continuas de depuración extrarrenal a los pacientes que están ingresados y necesitan someterse a diálisis». «Se trata de una técnica que requiere, igualmente, material fungible específico y monitores apropiados», continúa.

Desde Salud recuerdan que en estos momentos se están ejecutando las obras para implantar el servicio de Hemodiálisis en el hospital de Formentera. Algo que los enfermos hace mucho que reclamaban, ya que no contar con este servicio les obligaba a desplazarse hasta Ibiza, independientemente del tiempo y de cómo se escontraran. La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha insistido esta semana durante su visita a Can Misses en que no se podía plantear crear este servicio en Formentera hasta que el servicio de Nefrología del hospital público de Ibiza contara con un quinto especialista, contratación que se ha cerrado recientemente.

Así, las obras comenzaron a finales del pasado mes de enero y están presupuestadas en unos 350.000 euros. El servicio se ubicará en la zona de consultas externas, donde en estos momentos estaba la consulta de salud bucodental. El espacio contará con cuatro plazas de diálisis para atender a pacientes con patologías nefrológicas. «Las obras también incluyen la instalación de un sistema de tratamiento de agua por osmosis inversa destinado a obtener agua ultrapura, necesaria para estos tratamientos», apuntan desde el Servei.