«Si hubiera una vacuna contra el cáncer, haría cola una semana antes»

«Me uní a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) cuando perdí a una muy buena amiga y compañera por cáncer y, desde entonces, ayudo en lo que puedo». Son palabras de la voluntaria María Nieves Tur minutos antes de que se diera el pistoletazo de salida a la IV Caminata Solidaria organizada por la entidad.

A las 11 de la mañana un centenar de personas ha participado en la iniciativa que ha partido desde el puerto de Ibiza con final en el hotel Ses Figueres. Cada uno a su ritmo, hablando con el de al lado o disfrutando del paisaje, han conseguido llegar a la meta, que no era otra que colaborar con una pequeña aportación económica que se destinará a la atención que ofrece la asociación a pacientes que están en tratamiento oncológico y a sus familiares.

Se han recaudado 750 euros, menos que en ediciones anteriores, en parte por el mal tiempo que se ha instalado en la isla desde hace ya dos semanas. «Ha frenado que se anime más gente, pero estamos muy contentos porque llevábamos tiempo sin poder celebrarla por la pandemia», ha expresado la presidenta de Apaac, Maribel Martínez. «Para nosotros es como una gran fiesta que consigue juntar a pacientes, familiares y a todas aquellas personas que simpatizan con lo que hacemos en la entidad», ha añadido.

Y hablar de fiesta estaba más que justificado. Al llegar a Talamanca, una de las empresas colaboradoras, ‘A Tutiplén’, ha puesto la nota de color a ritmo de los tambores. Un broche de oro tras 45 minutos de paseo junto al mar que Neus Guasch ha disfrutado especialmente. Asidua al deporte, consideraba que la caminata «es perfecta para el cáncer y para la salud en general».

Quien tampoco ha querido perderse la cita fue Mercedes Escandell, que ha acudido junto con su marido, Baltasar Merchante. Fue diagnosticada de cáncer de mama hace diez años, y aunque hace ya cinco que le dieron el alta, procura sumarse «a todas las iniciativas que salgan». Ella es de las que piensan que el papel que tienen las asociaciones es fundamental. «Hay gente que no tiene los recursos suficientes para afrontar esta enfermedad y necesitan ayuda económica, que les presten material o apoyo emocional», ha contado.

En su caso, recibió la quimioterapia en Ibiza, pero tuvo que desplazarse a Palma para la radioterapia. «Aquí no había todavía, pero nos adaptamos como pudimos», ha apuntado. Eso supuso, ha añadido su marido, «paralizar» su vida y dejar atrás a amigos y familiares que eran clave durante el proceso. Pero no pueden estar más agradecidos tanto con los especialistas que la atendieron, como con el apoyo de la Apaac. «El diagnóstico fue curioso porque me operaron de la vesícula y ella estaba también en el hospital porque tenía que hacerse una mamografía», ha recordado Merchante, «y, en ese mismo momento, le dijeron que al día siguiente realizarían la operación». No les dio tiempo a asimilar que, en horas, intentarían extiparle un tumor del que no tenía conocimiento. «El día que te dicen que ya se ha acabado es un auténtico regalo», ha subrayado Escandell.

Mari Carmen Piñeiro ha querido aportar su granito de arena. Ha tenido a familiares con cáncer y sabe lo importante que es apoyar la causa. «Si hay algo que me ha enseñado el covid es la importancia de la investigación», ha dicho, al tiempo que añadió que «no se destinan los recursos suficientes». «Si me dijeran que hay una vacuna contra el cáncer, estaría haciendo cola una semana antes», ha señalado.

Entre los participantes también estuvieron Carmen Sanahuja y Enrique Dueñas. «Hoy por ti, mañana por mí», recordaron, por lo que incidieron en la importancia de «ser solidario siempre que se pueda». Han reiterado que, actualmente, es difícil que alguien no conozca a personas con cáncer, más o menos cercanas. «Nos puede tocar a todos», han subrayado. Dueñas ha perdido a sus padres por esta maldita enfermedad, motivo que le ha llevado a colaborar con las asociaciones, como Sanahuja, cuyo marido sufre cáncer ahora. «Y lo sufrimos los dos: él como paciente y yo como familiar. Tengo que estar fuerte cuando hay veces que me derrumbaría, pero pones el piloto automático y tiras hacia delante».