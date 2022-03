El hotel covid de Ibiza acoge a 11 ucranianos hasta finales de marzo

Cruz Roja de Ibiza ha atendido a un total de 56 refugiados ucranianos desde que llegaron a la isla tras huir de su país por la invasión rusa. Aunque la mayoría tienen amigos o familiares aquí, once han sido derivados al hotel puente que se usó para el covid, La Noria en Platja d’en Bossa, tras la valoración correspondiente. La cesión de este establecimiento, que puso en marcha el Govern hace casi dos años y que ofrece alojamiento y manutención, finaliza el próximo 31 de marzo, por lo que estas personas tendrán que abandonar las instalaciones. A partir de aquí se acogerán al Plan de Acogida nacional.

Esto significa que, si no tienen otra alternativa para residir en Ibiza, se les busca una plaza en otra región. De hecho, según confirman desde la Delegación del Gobierno en Balears, en el archipiélago ya no quedan plazas libres y esto ha hecho que una treintena de personas se desplacen esta misma semana a la península. De momento, no han especificado de qué recurso dispondrán estas personas cuando tengan que dejar el hotel en el que están instaladas actualmente, aunque desde la Asociación Nuestra Ucrania confirman que se está habilitando un albergue en la isla.

En España hay cuatro centros de recepción: Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, que son las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas de la comunidad ucraniana residente en España. Aquí se les busca una plaza adecuada a su situación, además de ofrecerles orientación para obtener, si no disponen de él todavía, el documento de protección temporal, renovable por un año, que habilita para trabajar y residir en el país, tanto a las personas llegadas en los últimos días como a las que ya estaban en España.

Desde Cruz Roja explican que la entidad se encarga de gestionar las derivaciones, de ofrecer atención social (cobertura de necesidades básicas, productos de higiene personal, ayuda para farmacia y ropa) y orientación jurídica (Estatuto de Refugiados Temporal).

Situación en las islas

Desde Nuestra Ucrania explican que desconocen el número exacto de personas que han llegado en el último mes a la isla, ya que muchos tienen familiares aquí y no han necesitado ayuda. En el caso de Formentera, según informa el Consell, son tres las personas acogidas y, aunque una de ellas ya estaba en la isla de visita cuando estalló el conflicto, días después trajo a su hijo. La tercera es la madre de una ucraniana que ya residía en la Pitiusa menor. Como ninguno de ellos necesita una vivienda, desde Bienestar Social se les ha ofrecido ayuda relacionada con la ropa o la alimentación.

Paralelamente, la conselleria de Educación ha señalado que este mes tres menores refugiados han sido escolarizados en centros de Ibiza. Para hacer este trámite, las familias interesadas tienen que dirigirse a la Oficina de Escolarización (Delegación Territorial de Ibiza en Vía Púnica, 23).