El Consell de Ibiza aprueba 13,4 millones en medidas contra la crisis provocada por la guerra, pero la mitad ya estaban previstas

En concreto, la partida mayor, de 4,4 millones de euros, se destinará a los ayuntamientos para la rebaja de la tasa de basura. Es la misma que ya se utilizó el año pasado para evitar el encarecimiento del recibo de la basura tras la puesta en marcha de la planta de triaje de Ca na Putxa. No se incluyó en el presupuesto, pero el equipo de gobierno ya había adelantado que se utilizaría el remanente para evitar al menos un año más la subida. Por tanto, estos 4,4 millones no supondrán una nueva rebaja de la tasa de basura, sino que se mantendrá la misma del año pasado.

Lo mismo sucede con la partida de 2,5 millones para el restablecimiento del equilibrio de las concesiones públicas de las empresas de autobuses por las pérdidas del año pasado por la pandemia. El Consell reclama desde hace meses que sea el Govern el que pague este déficit, pero éste se niega a hacerlo ya que, a diferencia de 2020, el Gobierno central no cedió crédito en 2021 para hacerlo. En todo caso, el vicepresidente segundo, Javier Torres, dijo que el Consell adelantaría este dinero y seguiría reclamándolo al Govern balear.

En cambio, sí es nueva la partida de 1,4 millones que, en principio también a través de los ayuntamientos, se distribuirá entre las pequeñas y medianas empresas de la isla afectadas por el fuerte impacto de la subida del carburante.

La segunda partida más alta, de 4,3 millones, se destinará a asuntos sociales. Dos millones se entregarán a los ayuntamientos para ampliar la dotación del plan de prestaciones básicas, que, inicialmente, este año estaba presupuestado en 950.000 euros. Y 2,3 millones los traspasará directamente a diversas entidades sociales.

El paquete de medidas se completa con una partida de 780.000 euros dirigida exclusivamente al sector primario (pecadores, payeses y ganaderos) para compensar la subida del carburante.

La oposición votó a favor del paquete de medidas pero PSOE y Unidas Podemos criticaron que no les hubieran tenido en cuenta para decidirlas. El portavoz del PSOE, Vicent Torres, también lamentó que «la falta de consideración» del gobierno al no haber consensuado las medidas ni con los ayuntamientos. «Descargan toda la presión sobre los ayuntamientos para que asuman toda la parte social de la crisis», subrayó Torres.

Duros reproches de Podemos por la cartera de servicios sociales

Todos los grupos apoyan su aprobación inicial pero Saucedo pide la dimisión de la consellera





El Consell aprobó de forma inicial por unanimidad la cartera de servicios sociales, aunque con duras críticas y reproches de Unidas Podemos y el PSOE. La importancia de este documento radica en que es un catálogo que recoge todos los servicios sociales que presta el Consell y que tiene la obligación de cumplir, lo que otorga a los ciudadanos el derecho, si fuera necesario, a reclamarlos en el juzgado.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, lamentó que este catálogo, aprobado sólo inicialmente, llega tres años tarde «sólo por decisión política» después de que en 2019 el equipo de gobierno decidiera echar atrás el expediente abierto en el pasado mandato y empezar de cero. Saucedo acusó a la consellera de Benestar Social, Carolina Escandell, de haber «maltratado a los funcionarios» y «mentido deliberadamente» al afirmar en 2019 que la propuesta de cartera de servicios anterior no podía seguir adelante al incluir la competencia de discapacidad que no era propia del Consell. «¿Qué ha cambiado? ¿Por qué entonces no era una competencia propia y ahora sí?», le echó en cara Saucedo, al tiempo que le dijo que «por honradez», debería «dimitir».

Escandell le respondió que la cartera de servicios anterior «no tenía informes favorables», lo cual provocó que «los conciertos estuvieran atascados». «Nos podemos equivocar muchísimo, pero no menosprecié a ningún técnico. No he faltado el respeto a ningún funcionario. No se lo consentiré», dijo.

En la cartera de servicios no aparece la atención a las personas mayores en las residencias, aunque Escandell dijo que se debe a que ahora se negocia con el Govern el traspaso de la gestión de estos centros, pero más adelante se incorporará.