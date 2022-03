Salud busca 29 nuevos médicos para Ibiza y Formentera, pero reconoce la «dificultad» para atraerlos

Disfrutar las vacaciones fuera de plazo, aumentar las plazas de médicos internos residentes (MIR) que se forman en el Área de Salud de Ibiza y Formentera o ir a ‘pescarlos’ directamente a las universidades. Son algunas de las estrategias que piensa usar Salud para tratar de contratar médicos para la sanidad pública pitiusa, según explicaron ayer la consellera balear, Patricia Gómez, y el responsable del Servei balear de Salut, Juli Fuster. El objetivo es contratar 29 facultativos para las 40 nuevas plazas con las que se amplía la plantilla del área sanitaria. «Tenemos dos años de margen», indicó Fuster, que reconoce las «muchas dificultades» para atraer médicos a estas islas. «No es fácil», añadió.

La mayoría de estas plazas, un total de 20, son de especialistas hospitalarios y otros nueve de Atención Primaria. Entre ellos se incluye uno para el servicio de Oncología, para el que se están buscando tres profesionales: uno para la nueva plaza, otro para sustituir al jefe de Oncología, que acaba de abandonar Can Misses, y un tercero para compensar la jornada reducida de uno de los especialistas del servicio. Salud no detalló en qué servicios está previsto ampliar las plantillas. A los médicos hay que sumar las diez plazas con las que se ampliará la plantilla de enfermería (cuatro para el hospital y seis para Atención Primaria) y un administrativo.

Estas contrataciones, una vez realizadas, supondrán un coste de 2,5 millones de euros, detallaron los responsables de Salud, que destacaron que, además, la plantilla aumenta con 160 de los puestos que se crearon durante la pandemia para hacer frente al coronavirus, lo que supone un presupuesto de 5,2 millones de euros. «Se quedan», apuntó la consellera. «En total, suponen 200 plazas nuevas», abundó Fuster que hizo hincapié en que si bien subir las nuevas plazas de médicos no será fácil, en el caso de estos 160 se trata de personas que están ya trabajando en el Área de Salud. La mayoría de estos 160 puestos son de enfermería y de técnicos en cuidados de enfermería.

De la misma manera, el plan de Salud para los próximos dos años prevé la consolidación de los contratos de 105 personas que están ya trabajando en el área sanitaria y que pasan de tener contratos eventuales a ser interinos. Estas consolidaciones se reparten entre las 46 de profesionales de Atención Primaria (21 enfermeras, 17 médicos y un psicólogo clínico) y 59 del Hospital Can Misses (24 enfermeras, once técnicos en cuidados de enfermería, diez médicos especialistas y otros 14 que no se han especificado.

Para facilitar la contratación de nuevos profesionales, la conselleria prevé ampliar la residencia para ellos ubicada en el viejo Can Misses, que pasará de tener 12 habitaciones a entre 22 o 24, es decir, diez o doce más. Las obras para aumentar la capacidad de la hospedería costarán cerca de 900.000 euros. Salud ha tomado esta decisión tras el buen resultado que ha dado este recurso, tanto para acoger a los profesionales de refuerzo contratados en verano durante todo el tiempo que dure su contrato como para alojarse de forma provisional, mientras encuentran una vivienda, quienes vienen con contratos más largos.