Sindicatos y empresarios exigen poner freno a la subida de precios

Alrededor de 40 personas, entre representantes sindicales y de la pequeña y mediana empresa, se concentraron ayer a las puertas de la sede de UGT y CCOO para exigir que se frene, de forma inmediata, la subida de precios. También acudieron políticos del PSOE y Unidas Podemos.

«Exigimos que se controlen las alzas desmesuradas de los precios de empresas eléctricas y de hidrocarburos y que se aprueben medidas contra la especulación de los productos básicos», rezaba el manifiesto que leyeron las secretarias de acción sindical Beatriz Fernández (UGT) Y Ana María López (CCOO). «Mientras la gran mayoría sufrimos esta situación, no puede ser que haya quien esté sacando tajada», lamentaron.

La construcción, el sector más afectado, dice que esta semana podrían pararse obras por falta de material

Por su parte, el secretario general de UGT en las Pitiusas, Fernando Fernández, exigió al Gobierno central y autonómico que aprueben «medidas urgentes», que permitan, al menos, «desconvocar el paro y después seguir negociando». A la pregunta de si es demasiado tarde, Fernández dijo que en el resto de países, aunque estas medidas ya estén detalladas, «no se aplicarán hasta el 1 de abril».

Hasta entonces hizo un llamamiento a las instituciones insulares, ayuntamientos y Consell, a quienes pidió que «pongan en marcha fondos propios» para evitar males mayores. Dijo que el paro patronal del transporte puede derivar en que haya trabajadores fijos discontinuos, que ya han sido llamados, «que vuelvan otra vez al desempleo por no haber trabajo».

Una situación que analizarán día a día pero que, a juicio de la secretaria general de CCOO, Consuelo López, necesita de acciones contundentes. «Hay que contener la inflación o esto se nos va a ir de madre», lamentó. Y dijo que todos están en el mismo barco: empresarios y sindicatos. «En la Pimeef están los empresarios que son los jefes de nuestros trabajadores», indicó, al tiempo que reiteró que el paro patronal y el continuo alza de los precios afecta a todos. «El problema que tienen las empresas para llenar, por ejemplo, la cámara frigorífica, lo tenemos nosotros para llenar nuestra nevera», sentenció.

Por su parte, el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, habló ya de «situación insostenible». Insistió en que estamos en fechas clave: «Nos estamos jugando la temporada». «Deberíamos estar pensando en planificar la campaña turística y ni siquiera sabemos si vamos a poder llegar a fin de mes», lamentó.

Viene de largo

Sin embargo, Rojo señaló que esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando desde el pasado verano. «No hay situación a corto plazo y esto no se va a solucionar de un día para otro», indicó. «Las empresas están perdiendo mucho dinero, lo que deriva en que no se genera empleo», añadió.

Aun así, no pueden permitirse no contratar personal: «Aquí siempre tenemos carencia de profesionales y puede ser que, dentro de unas semanas, ya no estén disponibles».

A la concentración también acudió el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías de la Pimeef, José Raya, que antes de conocer que el paro balear del transporte se había desconvocado recalcaba que Ibiza no se iba a sumar. En Ibiza no se vive la misma situación que en Mallorca, explicó, ya que «aquí se hacen menos kilómetros».

El problema, repitió, está en las empresas que traen material desde la península, que es el que no llega, y recordó la diferencia de precio que asumen en función de donde trabajen. «Nos quejamos de que los de fuera pagan impuestos más baratos en la península porque aquí todo es más caro (gasolina, mano de obra…) y vienen, descargan y se van», lamentó. Y reiteró que, en apenas meses, el gasoil ha subido un 24% y el coste de las ruedas un 30%.

Presupuestos que duran horas

Al encuentro también acudió la presidenta de la Asociación de Construcción, Consuelo Antúnez, que avanzó que «es posible que esta semana haya obras que tengan que parar porque está llegando una cuarta parte del material que se necesita».

Lo poco que llega ha incrementado mucho su coste, explicó y puso un ejemplo de lo que está ocurriendo en el sector: «Ayer mismo [por el lunes] me dijeron que me hacían un presupuesto con validez de dos horas», lamentó.

Desconvocado el paro del transporte balear

Govern y transportistas llegaron ayer a un acuerdo para desconvocar el paro patronal convocado para el lunes, en una reunión en la que participaron el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela; el conseller de Movilidad, Josep Marí, y el presidente de la Agrupación Empresarial Servicio Discrecional de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, que mostró al término de la reunión su satisfacción por el acuerdo. Ambas conselleries aportarán 5,5 millones de euros en ayudas directas. Ese dinero se dedicará a cubrir los sobrecostes del transporte de mercancías en enero y febrero, ya que los de marzo se han podido repercutir en las facturas.

Falta de entendimiento

La mediación del conseller Iago Negueruela fue clave en las negociaciones para conseguir llegar a un acuerdo total entre las partes, tras varios días con las conversaciones encalladas por la falta de entendimiento entre el Govern y los representantes del transporte.

Los transportistas de mercancías de Balears habían anunciado el martes que mantenían el paro previsto, pese al acuerdo alcanzado el día 21 en Madrid por la patronal nacional (CNTC) y el Ministerio de Transportes para mitigar el alza en el precio de los carburantes, porque los representantes de la patronal balear consideraban que ese pacto resultaba insuficiente para conseguir sacar a flote a las empresas de este sector tan castigado por la escalada en el precio de los carburantes.

En Ibiza, el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías de la Pimeef, José Raya, ya había adelantado que los transportistas de la isla no pensaban sumarse a ese paro del día 28 en Balears, puesto que las condiciones de trabajo en la isla son distintas de las de Mallorca.

De esta forma, el Govern concluye las negociaciones directas, pero mantendrá el contacto con los transportistas, sobre todo porque la semana que viene el Gobierno central anunciará medidas para paliar los efectos de la subida de precios.