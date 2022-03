Concentración en Ibiza en protesta por la subida de precios

Alrededor de 40 personas, entre representantes sindicales y de la pequeña y mediana empresa, se han concentrado a las puertas de la sede de UGT y CCOO esta mañana para exigir que se frene, de forma inmediata, la subida de precios.

“Exigimos que se controlen las alzas desmesuradas de los precios de empresas eléctricas y de hidrocarburos y que se aprueben medidas contra la especulación de los productos básicos”, rezaba el manifiesto que han leído las secretarias de acción sindical Beatriz Fernández (UGT) Y Ana María López (CCOO). “Mientras la gran mayoría sufrimos esta situación, no puede ser que haya quien esté sacando tajada”, han lamentado.

Por su parte, el secretario general de UGT en las Pitiusas, Fernando Fernández, exige al Gobierno central y al autonómico que aprueben “medidas urgentes” el mismo día 29, que permitan, al menos, “desconvocar el paro de transportes y después seguir negociando”. A la pregunta de si es demasiado tarde, López dice que en el resto de países, aunque estas medidas ya estén detalladas, “no se aplicarán hasta el 1 de abril”. Hasta entonces hace un llamamiento a las instituciones insulares, ayuntamientos y Consell, a quienes pide que “pongan en marcha los fondos” para evitar males mayores. Dice que el paro patronal del transporte puede derivar en que haya trabajadores fijos discontinuos, que ya han sido llamados, “que vuelvan otra vez al desempleo por falta de trabajo”.

Una situación que analizarán día a día pero que, a juicio de la secretaria general de CCOO, Consuelo López, necesita de acciones contundentes. “Hay que contener la inflación o esto se nos va a ir de madre”, ha lamentado. Y ha dicho que todos están en el mismo barco: empresarios y sindicatos. “En la Pimeef están los empresarios, que son los jefes de nuestros trabajadores”, ha indicado, al tiempo que ha reiterado que el paro patronal y la continua alza de los precios afecta a todos. “El problema que tienen las empresas para llenar, por ejemplo, la cámara frigorífica, lo tenemos nosotros para llenar nuestra nevera”, ha sentenciado.

“Situación insostenible”

El presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, habla ya de “situación insostenible”. Y ha insistido en que estamos en fechas clave; “Nos estamos jugando la temporada”. “Deberíamos estar pensando en planificar la campaña y ni siquiera sabemos si vamos a poder llegar a fin de mes”, ha lamentado.

Sin embargo, ha señalado que esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando desde el pasado verano. “No hay situación a corto plazo y esto no se va a solucionar de un día para otro”, ha indicado. “Las empresas están perdiendo mucho dinero, lo que deriva en no generar empleo”, ha añadido. Aun así, no pueden permitirse no contratar personal porque “aquí siempre tenemos carencia de profesionales y puede ser que, dentro de unas semanas, ya no estén disponibles”.

Paro del transporte

Los transportistas de Ibiza no se sumarán al paro convocado por la patronal balear a partir del lunes para “garantizar dar servicio a los clientes” de la isla. Lo ha dicho en la concentración el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías de la Pimeef, José Raya, que ha especificado que no es la misma situación que en Mallorca, ya que “aquí se hacen menos kilómetros”.

El problema, ha repetido, está en las empresas que traen material desde la península, aunque ha hecho una matización: “Nos quejamos de que los de fuera pagan impuestos más baratos en la península, mientras que aquí todo es más caro (gasolina, mano de obra…) y vienen, descargan y se van”, ha lamentado. Y ha recordado que, en apenas meses, el gasoil ha subido un 24% y el coste de las ruedas un 30%. Esta misma tarde se reúnen el sector con el Govern para tratar de avanzar y frenar los paros.

Al encuentro también ha acudido la presidenta de la Asociación de Construcción, Consuelo Antúnez, que ha lamentado que “es posible que, a finales de esta semana, haya obras que tengan que parar porque está llegando una cuarta parte del material que se necesita”. De hecho, lo poco que llega ha incrementado tanto su coste que “ayer mismo me dijeron que me hacían un presupuesto en dos horas”.