Pescado de piscifactoría para contrarrestar la huelga en Ibiza

De momento, quien quiera comer pescado podrá saciarse. Haberlo, haylo en el Mercat Nou. Eso sí, no es de costa, pues los llaüts y los arrastreros pitiusos están amarrados por dos causas: el temporal (que azota las islas desde hace casi dos semanas) y la huelga, a la que se han sumado desde el lunes y hasta hoy para reclamar medidas que palíen el encarecimiento del gasoil, a tal precio que salir a faenar resulta prohibitivo para el sector.

Quien entre en el Mercat Nou verá que muchos puestos de pescado están cerrados, pero que no se alarme: «Están de vacaciones», cuenta Rita Ros, de Casa Rata. Sí tiene bajada la persiana Carmen Moya, que ha pegado un cartel explicativo: «Debido al mal tiempo en Ibiza y a la huelga de transporte de la Península nos vemos obligados a permanecer cerrados hasta nuevo aviso».

Pero siguen llegando camiones con pescado desde Valencia. Cuando este redactor pone la vista en una parte del expositor vacío, aunque alfombrado de hielo picado, Alejandro Martín y su hermana, Paula, mellizos al frente de Mar-Fish, advierten de que en breves minutos, quizás una hora, ese espacio estará lleno: «Ha llegado el proveedor esta mañana, pero tarde debido al temporal. Luego vendrá y lo rellenamos».

De piscifactoría y galo

Rita Ros dice que hay menos donde elegir, sobre todo de Ibiza, pero pescado no falta. De piscifactoría hay lubina, rodaballo, dorada… Y mucho producto francés, en este caso fresco: sobre todo, cola de rape y lenguado. No tiene nada español. En otros puestos, sí. Asegura la pescadera, que lleva cuatro décadas en el negocio, que los precios siguen tal cual. No ha notado subidas, que, asegura, ya las hubo antes de que estallara la guerra de Ucrania. De los pescadores ibicencos viene a decir, sin decirlo, que son unos pillos: «Aprovechan el temporal para hacer huelga, pero tampoco hubieran podido salir a pescar, estarían amarrados». Llevan así desde la segunda semana de este mes.

El mostrador está repleto de piezas llegadas desde la Península (casi todo de «piscina») el martes y el miércoles: «El jueves empezó a fallar. Pero mañana llega más». Los clientes, caprichosos, parecen fijarse en lo que no hay para pedirlo. Ahora se les antoja comer salmonetes, calamares o morralla de estas aguas: «Pero les digo que no hay porque no han salido a faenar. Tienen que adaptarse. Quizás no puedan hacerse un caldo con morralla pitiusa, pero pescado no falta ni faltará, sobre todo de piscifactoría». Aunque los gallegos y asturianos no capturen con palangre merluzas por la huelga, siguen llegando desde Chile, apunta Ros. Haber, hay.

A primeras horas de la mañana, en Pescados Vicente hacen inventario del material que tienen congelado, como calamares y gamba de Ibiza, sobrantes de otras semanas. Pero fresco, nada, ni de piscifactoría. Lo contrario sucede en Mar-Fish: «Hay pescado», clama Alejandro Martín, cansado de oír que hay desabastecimiento. «Eso es falsa alarma», añade, mero (!!) fake news sobre este sector primario. Su mano recorre todo el expositor, de derecha a iquierda, para mostrar desde la lubina del norte al rodaballo, la merluza, el lenguado de Francia, el salmón, el atún, la dorada… Hay de criadero, pero también fresquito peninsular y francés, así como un par de meros estupendos metidos en el frigorífico y que proceden de Marruecos. «Sólo falta el pescado de la isla», admite. «Todo lo que he pedido al proveedor de Barcelona, ha llegado, salvo mejillones y almejas, que también nos han fallado desde Galicia. Pero hay mejillones franceses», explica. No suena a disculpa, pero por el tono da que pensar que lo mismo hay clientes tiquismiquis que ponen reparos a los bivalvos galos.

«Más ha subido el aceite»

En Pescados Valentina anuncian que el sábado les llegará otra remesa. «Casi todo» lo que tienen es de piscifactoría, así como cigala y gamba de Ibiza «descongelada», y roja (cabracho) del Norte de España. No les falta cola de rape, lubina y dorada, así como calamares pescados en los lejanos caladeros de Marruecos.

Los precios, asegura, «no han subido». «Al menos, no tanto como los cereales o el aceite de girasol. Ya habían aumentado algo antes de la guerra. La huelga de transportes y de pesqueros, de momento, no les ha afectado»

Rosa Abella Martínez, de Peix Fresc, sirve calamares «nacionales», «pulpo limpio» y rodaballos a sus clientes: «Se llevan lo que haya, aunque algunos piden boquerones y sardinas, justo lo que no hay a causa del temporal». Los precios, asegura, «no han subido». «Al menos, no tanto como los cereales o el aceite de girasol. Ya habían aumentado algo antes de la guerra. La huelga de transportes y de pesqueros, de momento, no les ha afectado».