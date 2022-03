Oncólogos de Palma atenderán a pacientes de cáncer en el hospital de Ibiza casi todos los días de abril

«El mes de abril, con los festivos de Semana Santa y los fines de semana, tiene 18 días hábiles. Todos, menos dos, es decir, 16, está previsto que se desplacen a Can Misses oncólogos de Mallorca», afirman desde la dirección del Área de Salud pitiusa mirando la previsión del servicio de Oncología para el próximo mes.

Estos especialistas, que desde este mismo mes atienden a enfermos de cáncer de las Pitiusas dada la situación de carencia de profesionales que atenaza el servicio, proceden de los hospitales públicos de Son Llàtzer y Son Espases. Sus visitas a Ibiza para ver a enfermos de cáncer se intensifican desde esta semana, primera sin el aún jefe del servicio, que comenzó ayer un mes de vacaciones previo a su marcha a un hospital de Canarias y que ya se despidió el viernes de las asociaciones de cáncer de la isla, que se plantean la idea de unirse para exigir una solución a la falta de especialistas.

La colaboración con estos dos hospitales de Mallorca se mantendrá, insistieron desde la gerencia del área sanitaria, «mientras sea necesario». Es decir, que no hay un límite y que podría prolongarse, incluso, aunque Can Misses contratara en breve a un oncólogo más. Oficialmente, a partir del 18 de abril, el hospital público de Ibiza cuenta con dos oncólogos a jornada completa y con otro que tiene jornada reducida. Uno y medio menos de los cuatro que debe tener la plantilla.

Desde la propia gerencia sanitaria se ha reconocido la necesidad de ampliar esta cifra para contar con cinco médicos especialistas en cáncer. De hecho, ahora mismo se están buscando tres oncólogos. Uno para sustituir al jefe del servicio tras su marcha, otro para esta nueva plaza y un tercero para compensar la media jornada que queda vacante. «Con la colaboración de los oncólogos de Mallorca será, en la práctica, como si el servicio contara con estos cinco oncólogos», afirmaron desde la gerencia del Área de Salud. En este sentido, recalcaron que los especialistas no sólo vendrán 16 de los 18 días hábiles del més sino que, además, harán doble jornada, mañana y tarde, es decir, que atenderán aproximadamente al doble de pacientes que en una jornada normal. «Es como si vinieran dos días, o como si vinieran dos oncólogos», señalan.

La dirección de Can Misses aseguró ayer que con las visitas de los profesionales de los hospitales de Mallorca hay suficientes profesionales para atender las consultas, a los enfermos de cáncer que están ingresados en planta, el hospital de día oncológico y las consultas tanto en Can Misses como en el hospital de Formentera. Recalcaron, además, «el compromiso y el esfuerzo» de estos profesionales». «Tienen una amplia experiencia», indicaron antes de detallar que en cada una de estas jornadas atenderán a algo más de veinte pacientes.

Más de 320 pacientes en un mes

La dirección de Can Misses señala que algunos días se dará la coincidencia de que se desplazarán a Ibiza los dos especialistas y, además, estarán trabajando los tres de la plantilla propia. «Teniendo en cuenta la jornada doble de los desplazados, será como si ese día hubiera siete médicos en el servicio, una situación que no se ha dado jamás en Can Misses», insisten antes de señalar que los especialistas de Can Misses algunos días están doblando turno, haciendo lo que se conoce como peonadas o jornada extraordinaria, para poder atender a los pacientes. En total, sin los planes no cambian, los oncólogos desplazados desde Mallorca verán a entre 320 y 350 usuarios del servicio de Oncología.

La gerencia reconoce que este sistema no es el ideal, ya que supone que a los enfermos no siempre les atiende el mismo profesional, algo que, debido a su situación, los enfermos valoran especialmente. Salud confía en poder contratar a los tres oncólogos que busca en breve. El primero de ellos podría incorporarse esta misma primavera. En este sentido, recuerda que desde 2019 se ha contratado a tres especialistas para el servicio y que, de hecho, dos de ellos aún permanecen en Can Misses. El tercero, matizan, abandonó la isla porque debía hacer una formación en un hospital universitario.