Sant Josep quiere usar la casa de peones camineros de ses Salines, pero lleva años okupada

El Ayuntamiento de Sant Josep quiere que el Consell de Ibiza le ceda la casa de peones camineros de ses Salines para usarla como albergue o para acoger a gente durante periodos determinados en los que estén realizando investigaciones en el Parque Natural.

Este espacio, que es propiedad de la máxima institución insular, se cedió en 2009 al Govern balear para llevar a cabo actividades medioambientales que nunca se han realizado. Por tanto, desde la conselleria balear de Medio Ambiente confirman que, «en breve» comunicarán la extinción del contrato.

Ahora es Sant Josep quien quiere gestionar la infraestructura, aunque no le ha trasladado al Consell formalmente la petición. «Solo lo hemos hablado», indican fuentes municipales. Y es que hay un problema: la caseta está okupada desde hace tiempo. «Hasta que no se vacíe, no lo pediremos», añaden desde el Consistorio. En esta línea, el conseller de Gestión del Territorio e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, sostiene que «se está estudiando si se puede disponer del espacio con okupante o, si por el contrario, debemos entregarlo libre. Lo analizaremos en la Ley de Patrimonio». Desde el Ayuntamiento aseguran que no se harán cargo de la okupación y dicen que únicamente asumirán los gastos derivados del acondicionamiento de la caseta.

Por su parte, Juan explica que fue el alcalde de Sant Josep quien le solicitó, «personalmente», poder hacer uso de este espacio hace unos meses. Fue entonces cuando el Consell pidió un informe jurídico para conocer todas las propiedades de las que dispone el departamento de Carreteras. «Esta caseta, en concreto, es propiedad del Consell y se puede hacer un convenio de colaboración con cualquier administración», indica.

Cesión al Govern

En su día, la idea era destinar este espacio al uso público educativo y/o ambiental del Parque Natural de ses Salines, pero en el convenio se especificaba que, si los bienes cedidos no se destinaban al uso previsto, se podrá revocar la cesión. Desde entonces, el Govern no ha llevado a cabo ninguna actividad en la infraestructura.

Justamente por eso el Consell remitió un escrito al Ejecutivo autonómico en enero. «Les preguntamos cuál era la voluntad de uso de este espacio y les dijimos que Sant Josep estaba interesado en el mismo», señala Juan. También les trasladaron que esta caseta «se encuentra okupada por personas ajenas a Espais de Natura Balear». De hecho, desde la conselleria de Medio Ambiente señalaron que este ha sido el motivo principal por el cual no se ha podido realizar ninguna actividad.

«Hay okupas porque el Govern no ha usado el espacio», critica Juan, que asegura que el Consell ha sido consciente de la situación a raíz de solicitar el informe jurídico. «Antes, al estar cedido, no nos encargábamos de ello», añade.

Rescisión del convenio

Desde la conselleria balear de Medio Ambiente confirman que rescindirán el convenio atendiendo a la petición del Consell de Ibiza, entidad que «ya está redactando el nuevo convenio de colaboración con Sant Josep».

Por su parte, el Ayuntamiento, que no gestionará la infraestructura hasta que esté vacía, dice que el objetivo es poner en valor la zona, al tratarse de un parque protegido, y reitera su intención de acoger a profesionales relacionados con el medio ambiente. La caseta de peones camineros está ubicada en la margen izquierda de la carretera en dirección a ses Salines, a la altura del kilómetro 2,6.