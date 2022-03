Todo sigue igual una semana después de que el Club Náutico Ibiza denunciase la situación de peligro que provocan para las personas y las embarcaciones los pantalanes flotantes instaladas a instancias de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para cumplir con las condiciones de la última autorización de concesión temporal otorgada hace un año.

El puerto ha quedado "desprotegido", tal y como puede verse en el vídeo que acompaña esta información. El Club Náutico se vio obligado a tirar abajo el muelle de hormigón "era un resguardo importante" que protegía de "las inclemencias del tiempo o del paso de otras embarcaciones, sino que, además, era más seguro para el acceso" de los socios a sus barcos, tal y como señalaron hace una semana desde la junta directiva del club.

La junta directiva solicitará a la Autoridad Portuaria (APB) que amplíe la concesión o la licitación definitiva para reformar ya las instalaciones. La APB, por su parte, esgrimió hace una semana que no se pueden hacer instalaciones fijas porque el Plan de Puertos no está aprobado, pero «no pueden obligarnos a hacer chapuzas y no resolver un problema que no sufre ningún otro puerto de nuestra isla y que excede todos los requisitos para un puerto de recreo».