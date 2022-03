De manera sobtada i totalment inesperada, ens ha deixat na Lina Fiol Colomar, mestra de diferents generacions d’alumnes a diversos centres de l’illa d’Eivissa, treballadora constant en tasques editorials des de principis dels anys norantes i activista a l’ombra per la llengua i la cultura catalanes entre nosaltres.

El món de la cultura es presta molt a les actuacions de cartó-pedra, poc sòlides, sovent efímeres, però que alimenten egos molt diversos i deixen alguns personatges més estufats que autèntics galls de panses. Hi ha qui diu que per escriure és necessari tenir un ego més gran del normal, que l’activitat artística se sol basar en un reconcentrament total sobre les coses que fa un mateix i que tot plegat ja dona la perspectiva d’una certa actitud malaltissa, dins aquest petit món nostre. No dubt que, en totes aquestes afirmacions, hi ha una part de veritat, encara que de vegades hi hagi elements que se surtin destacadament de la norma. No fa falta llegir El sexe dels àngels, d’en Terenci Moix, emperò, per saber que a les capelletes culturals hi ha molta tendència a voler sortir a la foto, a venir a parlar «de mi libro», a reconcentrar-se sobre un mateix, i a pegar colzades al que es posa al costat i pot ocupar un mínim espai que hom se suposa que té reservat.

Escric aquestes consideracions pensant en el fet que hi ha persones que treballen àrduament per la llengua i per la cultura, que s’hi deixen moltes hores de feina i de dedicació, que s’hi cremen literalment les celles corregint o editant i que, en canvi, no tenen ni pretensió de sortir a la foto, ni ganes de protagonisme, ni peguen mai cap colzada a ningú. I aquestes, com diria el gran dramaturg Bertoldt Brecht, són les imprescindibles.

Na Lina Fiol era d’aquesta fusta, de la dels imprescindibles. Mestra de Matemàtiques, amb una sòlida formació en Llengua Catalana, va exercir a Ibiza des de ben joveneta. Pel seu mestratge hi han passat generacions d’alumnes, que ara l’enyoren, per la seua capacitat d’engrescar-los (de motivar-los, diríem en l’asèptica terminologia actual) a aprendre coses, sense caure en cap de les banalitats que ara s’estilen, com, per exemple, que els mestres i els alumnes siguin amics. Ella ho tenia molt clar: era la mestra dels seus alumnes, i això li conferia una responsabilitats que mai no defugia. Però fugia totalment dels tòpics de determinada “pedagogia”, que criticava sense embuts, amb la claretat i amb la fermesa amb què solia expressar les seues opinions.

Estic convençut que bona part dels lectors desconeixen la tasca que na Lina Fiol ha dut a terme, durant dècades, en el món editorial eivissenc. Costat per costat amb l’editor Miquel Costa, company de vida i de fatigues, ha estat un puntal imprescindible de l’editorial. Amb el seu bagatge de coneixments de la llengua catalana, ha corregit amb eficàcia i encert piles d’originals que han acabat sortint editats al mercat. Per les seues mans hi han passat obres d’escriptors reconeguts, de professors de Català, de gent que té grans coneixements de llengua, i ella els ha corregit amb encert i precisió. Però mai no se n’ha ufanat, ni ha volgut cap tipus de reconeixement per la tasca realitzada. Ben al contrari: en fugia com de la pesta.

Discreta i senzilla

A na Lina Fiol no li agradaven les càmeres, ni els actes públics, ni volia figurar en res per molta feina que hi hagués pogut fer. Discreta, senzilla, tenia més tendència a amagar les coses que sabia, les seues destreses i les seues fortaleses, que no a posar-les de manifest. Com si ser una bona mestra o dominar tan bé la llengua catalana fossin coses que li venguessin donades de manera natural i en què el seu esforç i la seua dedicació no hi tenguessin res a veure. Na Lina Fiol ha treballat per la nostra llengua i per la nostra cultura de manera absolutament discreta, generosa, totalment fiable, perquè aquesta feina constituïa part d’allò que Pompeu Fabra anomenava «la tasca i la idea». Persones com na Lina són absolutament imprescindibles per al nostre futur lingüístic i cultural, perquè treballen per la cultura pròpia d’Ibiza, de les Illes Balears, del conjunt dels Països Catalans, i per la seua eina essencial, la llengua catalana, amb dedicació ferma i amb autèntica vocació de servei. Sense reclamar res a canvi i donant el bo i millor de si mateixa.