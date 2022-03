Crónica gráfica de la Ibiza de los años 40 y 50

En las dependencias del Arxiu d’Imatge i So del Consell de Ibiza se conserva una parte importante del legado fotográfico de Josep Tur Riera, ‘Pepet des Sereno’, heredado y donado por su sobrina Neus Riera Balanzat, ‘Neus Cabrit’. Su valor reside, sobre todo, en que este material permite conocer cómo era la ciudad en los años 40, 50 y 60 del siglo XX a través de los ojos de un personaje relevante en la sociedad ibicenca de aquella época.

El Arxiu d’Imatge i So del Consell de Ibiza atesora en sus dependencias un valiosa colección de documentos gráficos de Josep Tur Riera, Pepet des Sereno (Ibiza 1912 - 1969), que permiten viajar al pasado y descubrir cómo era la isla en los años 40, 50 y 60 del siglo XX. «Recibir un lote así posibilita escribir en imágenes la historia de Ibiza durante esas décadas», afirma con entusiasmo la directora del archivo, Lina Sansano. Lo comenta mientras muestra parte del contenido de este importante fondo, donado por Neus Riera Balanzat, Neus Cabrit, sobrina del ibicenco que generó y recopiló todo este material, que ilustra bien cómo era la sociedad isleña de la época. El lote, explica, está compuesto «por cerca de 3.500 elementos» entre fotografías, postales, folletos promocionales, negativos, películas antiguas de producción familiar y algún documento escrito, así como también las cajas y envoltorios originales.

Tur Riera fue procurador de los tribunales desde 1946 y, antes, desde 1934, oficial mayor y secretario asistente del alcalde de Ibiza. Esa posición privilegiada dentro de la administración municipal le permitió acceder en primera línea a eventos públicos y políticos, de los que, como aficionado a la fotografía, dejó constancia gráfica.

Como queda patente en el material donado al archivo ibicenco, Pepet des Sereno también ejercía de anfitrión de grupos y personalidades destacadas que viajaban a la isla. «El itinerario de estas visitas incluía la catedral, el Museo Arqueológico, las murallas, algunos pueblos como Sant Miquel y, en ocasiones, Formentera», señala Sansano, que sostiene en la mano una foto antigua de un grupo de visitantes en la Plaça dels Desamparats, en Dalt Vila, en la que aparece el archivero, religioso y escritor Isidor Macabich.

Muy comprometido con la cultura y la historia de Ibiza, Pepet des Sereno participó activamente en la difusión, fomento y conocimiento del patrimonio arqueológico y, sobre todo, del folclore pitiuso. Una cantidad importante de las imágenes donadas por Neus Riera documentan los viajes que organizó o en los que participó para dar a conocer el ball pagès en Barcelona, Madrid, Palma e incluso en el extranjero. Entre las fotos más llamativas hay una de la boda de la princesa Inmaculada García de Borbón en la que aparece ella, portando la emprendada ibicenca con la que quiso casarse, junto a la esposa de Pepet des Sereno, Pepita Riera Serra. «El marido de Inmaculada García de Borbón era Rafael García Saez, un alto cargo del Ministerio de Turismo que solía organizar viajes de promoción y llevarse grupos folclóricos, entre ellos uno de Ibiza», comenta como dato curioso Sansano.

El lote incluye un buen número de fotos familiares en las que, por ejemplo, aparece Pepet des Sereno junto a su esposa en diferentes eventos de la sociedad recreativa cultural Ebusus, entre ellos, una fiesta de disfraces.

El lote donado por Neus Riera Balanzat contiene cerca de 3.500 documentos gráficos.

Como señala la directora del Arxiu d’Imatge i So, el material gráfico donado destaca no por su calidad técnica sino por su cantidad y diversidad temática. En la amplia colección de imágenes aparecen retratados militares y políticos de la época, salineros, agrupaciones folclóricas y personas ataviadas con la indumentaria tradicional e incluso una tuna estudiantil, la de Santa Maria. Las fotos de este fondo muestran también cómo se celebraban en los años 40, 50 y 60 la Navidad, el carnaval o el día de Sant Cristòfol. Asimismo, en la colección aparecen fotos de actividades varias, como excursiones, fiestas, juegos o teatro rural. Además, en las fotos de Pepet des Sereno se puede contemplar cómo era el aeropuerto en sus inicios o el aspecto que tenía Can Comasema, la casa noble de Dalt Vila que alberga actualmente el Museo Puget. «Esta colección tiene valor, sobre todo, porque aporta imágenes de la Ibiza de los años 40 y 50 de la que teníamos muy pocos documentos gráficos, y porque nos permite ver cómo era el entramado de la ciudad y cómo vivía la gente en ese periodo», destaca Sansano.

Neus Riera entregó todo este lote al archivo del Consell en 2017. En 2020 se concluyó el proceso de limpiar, inventariar, catalogar, documentar y digitalizar todo el material. El pasado 2 de marzo la consellera de Cultura, Sara Ramón, agradeció y aceptó formalmente este donación, que, a buen seguro, hará las delicias de historiadores e investigadores.