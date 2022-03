«A las familias que intentan huir ahora, directamente las matan»

A pesar de que ya han pasado diez días desde que Kateryna Semynista llegó a Ibiza huyendo de la invasión rusa en Ucrania, todavía se puede percibir el miedo y el nerviosismo cuando se le escucha hablar y contar la larga travesía que ha tenido que realizar para alejarse del conflicto bélico que comenzó el pasado 24 de febrero.

Con tan sólo 23 años, Kateryna, su hijo, de dos años, y su suegra abandonaron el 24 de febrero Lugansk, la ciudad en la que vivían, situada en la zona este de Ucrania, para huir tras el comienzo de los bombardeos hacia un lugar seguro. Con su coche particular condujeron durante dos días hasta llegar a la zona oeste del país. Después, otros dos días más en coche hasta cruzar la frontera y llegar a Polonia. Desde ahí, finalmente, un avión les trajo a España.

Después del duro y largo viaje, llegaron a Ibiza 15 días después, el 9 de marzo. En Ucrania ha dejado a su marido, a su hermana con dos niños y a sus padres, cuenta Kateryna, que asegura que tiene «muchas ganas de volver» porque en Ucrania está el resto de su familia. Su marido, aunque no está combatiendo, no ha podido salir porque «a los hombres ya no les dejaban salir» cuando abandonaron su país.

«Bárbaros»

Kateryna considera que lo único que está produciendo este conflicto son «las muertes de niños y de adultos» y califica de «bárbaro» al Ejército ruso. «Nadie les pedía ayuda ni protección», explica sobre «la excusa que ha utilizado Putin para invadir el país». «Estábamos bien, la gente estaba bien y el país estaba bien», asegura esta refugiada. «Los ciudadanos ucranianos no necesitábamos la ayuda del líder ruso».

Asimismo, indica que el resto de su familia querría salir de Ucrania también y venir a España, pero que, en estos momentos, «ya es imposible y muy peligroso». Lugansk «está totalmente rodeada por los rusos y a las familias que intentan huir directamente las matan», detalla. Su hermana no decidió abandonar antes el país porque tiene dos niños, «entre ellos un bebé», y consideraba arriesgado huir. Además, cuenta que pensaba y tenía la esperanza, al igual que muchos otros ucranianos, de que «los gobiernos llegarían a un acuerdo y se acabaría la guerra», por lo que valoraron como la mejor opción quedarse en casa y en refugios antibombas, en lugar de emprender el largo viaje con un recién nacido.

«Colas inmensas»

Desde la capital de Ucrania, Kiev, huyó Yulia Goshovska, de 38 años, con sus padres. Ellos también abandonaron el país el 24 de febrero. El 10 de marzo llegaron a la isla. Tardaron ocho horas en poder cruzar la frontera porque había «colas inmensas», narra Yulia. Pasaron dos noches en Polonia, donde pudieron refugiarse «gracias a los voluntarios de allí», y después continuaron el viaje hasta España en coche para coger un barco hasta Ibiza. En Kiev ha dejado amigos, familiares y compañeros de trabajo.

El corazón, en Ucrania

Ahora, en Ibiza, Yulia asegura que se siente «un poco más tranquila» al no escuchar las sirenas antiaéreas ni los bombardeos, pero cuenta que siempre está con el móvil en la mano, mirado las noticias, pendiente de sus compañeros de allí y con el «corazón y el pensamiento en Ucrania».

Lo que recuerda con más dureza es la decisión de tener que «dejarlo todo y salir huyendo de su país». Asimismo, asegura no poder comprender cómo en el siglo XXI puede estar desarrollándose un conflicto bélico como este. «No entiendo cómo mientras los médicos buscan cura para enfermedades como el cáncer y alargar las vidas, otras personas se dedican a acabar con ellas y a bombardear hospitales de maternidad y casas», lamenta Yulia, que contrasta el avance de las nuevas tecnologías en la evolución de la medicina con la irracionalidad de una guerra.

«Lo último que hemos vivido ha sido la pandemia por el coronavirus, donde se ha trabajado mucho para sacar una vacuna en un periodo muy corto con la intención de salvar las máximas vidas posibles y, ahora, aparece esta persona que decide que se puede masacrar a miles de personas». Un comportamiento que «demuestra que Putin y la gente que le rodea tiene otros valores o, directamente, no los tienen», concluye Yulia.