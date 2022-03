Consumidores de Ibiza ante la subida de precios: "Todo sube pero seguimos cobrando lo mismo"

Como muchos otros consumidores de la isla, Lani Santiesteban combina la compra semanal en un gran supermercado con otras compras puntuales en pequeños comercios. La subida de precios no le ha pasado desapercibida a esta consumidora: «Antes, cuando hacía la compra grande, con cien euros llenaba tres bolsas, y ahora solo lleno dos. La subida de precios se nota. ¡Ya lo creo!». Esta situación la ha obligado a modificar algunos hábitos de compra: «Antes compraba lo primero que encontraba o lo que me apetecía y ahora, en cambio, comparo los precios. ¡Tardo mucho más! Otro de los cambios es que ya casi todo lo compramos de marca blanca, que es más económico».

"¿Tenemos que pagar nosotros el coste de la guerra?"

Mari Carmen Montes no tiene palabras suficientes para expresar la indignación que siente por la subida generalizada de precios y define la situación actual como de «vergonzosa». «El aceite de girasol va a precio de aceite de oliva, y el de oliva ya ha subido a cuatro euros. La carne también ha subido, la luz ni te cuento. No nos lo están poniendo fácil», explica esta vecina de Vila, que señala que el precio del combustible también se ha hecho notar ya que «mi hijo trabaja en Santa Eulària y llenar el depósito cuesta muchísimo. ¡No te puede ni doler la cabeza porque ha subido el ibuprofeno!». Y dolores de cabeza no le faltan a esta vecina, que realiza esta reflexión: «¿Tenemos que pagar nosotros los costes de esta guerra?».

"La calefacción ya no nos la podemos permitir en casa"

La subida de la cesta de la compra se ha convertido en una pesadilla para Margarita Montes, a quien no le salen las cuentas: «En casa somos cinco y la calefacción ya no la podemos poder», y da algunos detalles de cómo ha afectado esta espiral inflacionaria a su bolsillo: «La leche ha subido a un euro. En casa somos cinco y gastamos tres cartones de leche cada día. Han subido también las verduras, los tomates, el aceite. Es una vergüenza».

Pese a las adversidades, mantiene el sentido del humor y explica que, como los productos alimentarios sigan subiendo, «nos tendremos que ir a robar al campo». Y pide medidas para que controlen los precios de los productos de primera necesidad.

"Todo sube, pero seguimos cobrando lo mismo"

Carlos Pascual se ha planteado pasar una temporada low cost mientras arrecia la crisis. Mientras, hace cuentas para reducir gastos e intentar ahorrar en la lista de la compra. «Con mi pareja, antes la compra semanal nos salía por 45 ó 50 euros, pero la última ya ha sido de 60. Todo está subiendo», explica, y señala que los productos frescos y los lácteos son los que más han acusado este incremento: «Aparte del aceite, que es increíble el precio que tiene, también han subido mucho la leche y las verduras». Una situación que le ha obligado a hacer algunos cambios, ya que reconoce que «hemos dejado de comprar algo de carne». «Todo sube, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo», sentencia.

"Le están haciendo la vida imposible a los pobres"

Esta vecina de Vila se manifiesta absolutamente indignada con la subida de los precios, no solo con el de la cesta de la compra sino también con el de la energía, y asegura que «le están haciendo la vida imposible a los pobres». «Han puesto el aceite de girasol a precio de aceite de oliva, habrá que cocinar ahora a la plancha o con manteca de cerdo, que es más barato», y señala que para ahorrar ha adquirido nuevos hábitos: «Pongo el lavavajillas por la noche, que la luz es más barata». Explica Inmaculada Rodríguez que antes hacía la compra semanal con 100 euros, pero que ahora se ve obligada a hacer encaje de bolillos: «Incluso si te quieres calentar con la estufa, la bombona de butano ha subido a 18,75 euros».

"No solo es el aceite. Han subido todos los comestibles"

El incremento del coste de la vida no ha pasado desapercibido para Alicia Palerm, una vecina de Vila acostumbrada a comprobar precios y a controlar los gastos en sus visitas al mercado. «Sí ha subido, y lo ha hecho en todo», asegura, y aunque el incremento del precio del aceite de girasol sea lo más llamativo, ella señala que, a menor escala, este proceso también se reproduce en los productos frescos y en los lácteos: «Las verduras han subido muchísimo, todos los comestibles son más caros, los yogures, los productos básicos. También ha subido mucho la miel». Pero la inflación no se limita a los comestibles: «También son más caros los productos de limpieza y de droguería».