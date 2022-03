El actor Miguel Hermoso, en Ibiza: «El panorama para el teatro tiene mala pinta si sigue subiendo el combustible»

El actor Miguel Hermoso debe su popularidad sobre todo a la televisión y al cine, pero lo que realmente le «emociona» es el teatro. Lo dejó claro ayer en la entrevista telefónica que concedió a Diario de Ibiza un día antes de subirse a las tablas de Can Ventosa, en Vila, para protagonizar junto a María Castro y Gorka Otxoa la obra ‘La Coartada’, dirigida por Bernabé Rico y escrita por Christy Hall.

¿Qué es lo que le sedujo de ‘La Coartada’ para meterse en el proyecto?

Sobre todo me atrajo la calidad del personaje. Me di cuenta que Héctor me exigía un viaje muy profundo hacia un trauma que conectaba con mi propia vida y pensé que podía volcar en él mi propia experiencia. A la par me sometía a un reto tan osado, interesante y duro que no dudé en tirarme de cabeza.

Veo que, a pesar de todos los años que lleva actuando, le siguen gustando los desafíos.

No hay que acomodarse. Hay que tratar de complicarse la vida porque necesariamente uno tiene que seguir aprendiendo hasta llegar lo más lejos posible, aspirando siempre a la excelencia, aunque a veces te quedes a mitad de camino. Si ya con tanto años actuando no te planteas retos, dificultades, emociones y problemas que resolver te quedas anquilosado y repitiéndote a ti mismo y eso es lo que intento que no me pase.

¿Qué tiene de atractivo ‘La Coartada?

Es una obra que arranca siendo un thriller y termina siendo un gran drama. Es muy divertida y muy entretenida como espectador porque en la primera parte te mantiene atento y activo intentando atar los cabos de la historia para tratar de dilucidar qué demonios está pasando. Parece que Ana, a la que interpreta María Castro, y su amigo, al que da vida Gorka Otxoa, están preparando una coartada y no sabemos muy bien con qué objetivo. En la segunda parte, en la que aparece un nuevo personaje, el de Héctor, la trama pega un vuelco que te obliga a desmontar y reconstruir la historia de nuevo. Por eso es una obra muy amena de ver y que te llega a tocar la fibra sensible, porque te acabas identificando sobre todo con el personaje de María. La obra gira en torno al trauma, sobre cómo los seres humanos bregamos con él cuando sufrimos un golpe muy duro en la vida.

Con María Castro coincidió en la serie ‘Amar es para siempre’, pero con Gorka Otxoa es su primera experiencia. ¿Cuál es la clave para que haya química sobre el escenario y que eso llegue al público?

Lo importante es mirarse a los ojos en el escenario y decirse las cosas de verdad. En el teatro tienes que ser tú, el personaje viene detrás. Yo cuando estoy en el escenario me entrego completamente a mis compañeros. Es muy importante escucharles de verdad y que todo lo que tú digas sea una reacción a lo que te están diciendo, eso es lo que da la magia. Yo me sigo sintiendo en muchas cosas un alumno. A menudo me doy cuenta que cuanta más experiencia adquiero menos sé cómo se hace. A veces me sale una función redonda y al día siguiente no soy capaz de repetirla. No es una fórmula matemática que si la repites te salga igual todas las veces. Depende de tantos factores... A veces desearía que fuera una cosa más científica, pero otras me doy cuenta que, gracias a eso, el teatro sigue vigente y atrayendo público, porque no hay nada parecido.

Deduzco que el teatro le tira más que el cine y la televisión...

Sí. También es verdad que el hecho de haber hecho trabajos de cine y de televisión y haber adquirido cierta popularidad influye en que cuenten contigo para producciones teatrales. Hay que estar tocando todos los palos, pero abiertamente te digo que mi oficio es el teatro y creo que es allí donde uno se forja como intérprete.

¿Tiene más proyectos entre manos para este año?

Sí, de cara al verano estrenaremos ‘República de Roma’, una obra de Roberto Rivera, y en noviembre, ‘Las Guerra de nuestros antepasados’, un proyecto con el que me brillan los ojos porque este texto de Miguel Delibes me fascinó cuando era joven y porque voy a tener la oportunidad de trabajar con Carmelo Gómez. Además, la próxima semana entro en el rodaje de la serie ‘La novia gitana’, que dirige Paco Cabezas y que es una adaptación de la novela de Carmen Mola. Cuando me empecé a leer el guion no podía parar. Tengo plena confianza en que esta serie va a pegar fuerte.

Parece que el teatro se está recuperando de la pandemia...

Se está remontando pero con tantas cancelaciones y tantos teatros primero cerrados y luego con el aforo restringido se ha formado un cuello de botella entre las giras que habían quedado suspendidas y los proyectos futuros. Por eso vamos con el freno de mano echado. Es comprensible, pero hay que pensar que a nivel económico estos dos años han sido muy duros para los actores y los técnicos, que hemos tenido que sobrevivir, unos tirando de ahorros, otros con ayuda de sus padres y otros recurriendo a Aisge, que a mí, en concreto, me ha salvado la vida. Hemos tenido que sacar recursos de debajo de las piedras para resistir y lo que se avecina ahora no parece mucho mejor con esta disparatada inflación. Sobre todo me refiero a la subida del combustible, que acaba repercutiendo en todos los trabajos que impliquen transporte. Lo que se avecina tiene muy mala pinta. Tengo miedo que llegue un punto en que acabe no siendo rentable salir de la capital para actuar fuera. Hay que pensar que donde la mayoría de las compañías teatrales sacan sus recursos es de las giras.