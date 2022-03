Sant Josep admite «el error» de la prueba de taxista y pide disculpas

El equipo de gobierno de Sant Josep admitió ayer a este diario que se produjo «un error en la tramitación de la convocatoria» de la prueba para obtener la autorización para conducir un taxi, prevista para el día 31, al incluir en el temario normativa desfasada que ya no se aplica.

Un portavoz municipal explicó que «el error» se debe a «la falta, en su momento, de personal técnico», lo que «hubiera permitido revisar las bases y la documentación». «Esta plaza se ha cubierto recientemente y confiamos en que esto contribuya a evitar situaciones como esta en el futuro», dijo.

Para enmendar el error, el Ayuntamiento ha rectificado las bases de la convocatoria y ha sustituido la orden insular de carga de 1997 por la que actualmente está en vigor, la de 2012 (excepto el régimen tarifario, ya que se aplica el que se aprobó en 2014). También se ha suprimido del temario la normativa de trabajo de la antigua emisora de radio taxi. En este caso, no se sustituye por las reglas de uso del sistema de atención de servicios mediante el GPS porque en Sant Josep, al igual que en el resto de municipios de la isla, salvo en Vila, no está regulado. Sant Antoni y Sant Joan cuentan con un reglamento propio, pero que no se aplica. En Vila sí se aplica el reglamento municipal mediante un convenio firmado con los dos operadores del servicio.

El Consistorio también pide «disculpas» a los aspirantes a obtener el carné de conductor de taxi por «los posibles inconvenientes» que les haya podido causar. Hay un total de 141 personas admitidas para el examen convocado el día 31. El proceso consiste en tres pruebas: dos para acreditar el conocimiento mínimo de inglés y catalán y una tercera con un cuestionario de 40 preguntas tipo test sobre geografía de la isla y Sant Josep y las normas que regulan el sector. Entre la normativa a estudiar, el Consistorio incluyó en las bases de la convocatoria la orden insular de carga de 1997, la primera que aprobó el Govern para regular la prestación de servicios de taxis en cualquier municipio de la isla. Pero después de esta orden se aprobaron cinco más: en 2004, 2006, 2009, 2012 y 2013, aunque esta última fue anulada por los tribunales.