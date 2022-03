El transporte de Ibiza garantiza la llegada de alimentos, pero no de materiales

El Govern y la patronal del transporte se han reunido hoy para tratar de encontrar una solución a la situación del sector y evitar el paro indefinido convocado a partir del día 28 en Baleares. El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a habilitar una partida económica para aliviar el incremento de gastos de los transportistas en un intento de avanzar en las negociaciones, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo.

De momento, se desconoce la cuantía de estas ayudas, pero desde el sector advierten de la necesidad de que lleguen de forma «directa e inmediata». Lo dice el presidente de la Asociación de Transportistas de la Pimeef, José Raya, que asegura que la preocupación es «máxima». Volverán a reunirse con el Govern el lunes para conocer en detalle la cantidad económica que recibirán, ya que «depende de cada empresa o autónomo y del trabajo que hagan».

Raya, cuya empresa trabaja en la península, explica que «cada vez hay menos transporte en las carreteras, por lo que el retraso en la llegada de las mercancías va en aumento». Lo peor, añade, es la incertidumbre. «Tienes que esperar hasta las 10 de la noche para ver si se va a poder embarcar o no». Aun así, confirma que no habrá desabastecimiento en las Pitiusas. «El género perecedero va a llegar a as islas, pero no lo hará de la misma manera el material. De hecho, la mitad ya se ha quedado por el camino», avanza.

En cuanto a las pérdidas económicas a las que se enfrenta el sector, Raya dice que habrá que esperar para cuantificarlas. «Enero y febrero son siempre meses flojos, pero en marzo todo empieza a rodar. Este año no será igual por la subida del combustible y porque no estamos embarcando todo lo que nos gustaría», lamenta.

Por su parte, los sindicatos advierten de que los trabajadores no deben apoyar el paro, pero desde la patronal recuerdann que «los chóferes son compañeros y no les dejaremos tirados».

Construcción

Uno de los sectores más afectados por los paros es el de la construcción. La presidenta de la Asociación de Constructores y Derivados de Ibiza y Formentera, Consuelo Antúnez, explica que «hasta hace unos días el género ha llegado bien, pero ahora está empezando a haber problemas porque hay cosas que no están llegando», puntualiza. Antúnez señala que esta situación provoca demoras en las obras que están en marcha, que confía en que «sean puntuales».

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Directores y Directivos de Hoteles de España en Balears, Alicia Reina, reconoce que, aunque aún se desconoce el alcalce de los paros, «hay materiales encargados que no llegan». Una situación que preocupa, especialmente, por las fechas en las que estamos. A menos de un mes para que arranque la temporada turística, «tenemos prisa para abrir y lo que estamos haciendo es modificar las opciones: si habíamos pedido un tipo de material y no llega, lo cambiamos por otro», indica. Reina dice que el sector hotelero está acostumbrado a sortear los problemas, por lo que se muestran «positivos» y asegura que abrirán los hoteles «contra viento y marea».

Pimeef

Esta situación también afecta a otros sectores, aunque en menor medida. Desde la Pimeef avanzan que los paros dejarán algún producto bajo mínimos en las estanterías de los mercados de Ibiza desde hoy mismo. «Serán carencias muy puntuales en productos como los tomates, pepinos, berenjenas o calabacines», explica el presidente, Alfonso Rojo.

Esto se debe, añade, a que los mercados centrales, como Mercabarna o el de Valencia, no están recibiendo género fresco en las cantidades habituales. Tampoco en Almería se está trabajando al mismo nivel, pero se equilibra con los productores de Murcia, Tarragona o Valencia. «Es probable que haya determinados productos que puedan duplicar su precio por la falta de oferta», puntualiza, al tiempo que matiza que «si de normal en Mercabarna entra un centenar de tráilers, ahora lo hacen cuatro o cinco».

Rojo recuerda que no es una huelga, sino que se trata de paros puntuales e insiste en que «no se puede hablar de desabastecimiento». Y reitera que el campo ibicenco está surtiendo sin problemas a los clientes.

Estos paros también están repercutiendo en el pescado, la carne, los lácteos y la panadería que llegan a las Pitiusas, aunque de forma «mínima». Rojo recuerda que «las grandes compañías no se han sumado, así que no hay problemas en las grandes superficies».