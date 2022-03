El Ayuntamiento de Sant Antoni ha tumbado el recurso del grupo PSOE-Reinicia contra la concesión de la segunda actividad, la reserva activa, del exjefe de la Policía Local Javier Verdugo. Solo ha admitido la no consideración por parte del Consistorio de los cinco días de suspensión de empleo y sueldo a los que Javier Verdugo tuvo que hacer frente durante su trayectoria laboral y que no se debieron contabilizar a la hora de calcular el periodo de actividad, aunque no tenga ya más consecuencias.

PSOE-Reinicia alegó que "en el cómputo de servicio como policía, Verdugo no se incluyó el período de sanción de cinco días de suspensión de funciones y pérdida de remuneración, concretamente los días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2018". La respuesta del Ayuntamiento ha sido que "se admite la alegación presentada por el recurrente, debiendo Francisco Javier Verdugo Sedas regularizar los cinco días en los que no prestó sus servicios del 3 al 7 de enero de 2022, considerando que el 6 de enero de 2022 fue un día festivo deberá devolver cuatro días laborales". El grupo progresista, que en el pleno ordinario del mes de enero denunció que faltaban documentos en este expediente, celebra que esta vez sí se haya incluido el certificado de servicios prestados del exjefe de la Policía Local, aunque lamenta que se haya rechazado el resto de alegaciones. El concejal de PSOE-Reinicia Antonio Lorenzo anuncia a través de un comunicado que solicitará varios contratos de Javier Verdugo con el Ayuntamiento "para fiscalizar que el procedimiento ha sido el correcto y no se está cometiendo un fraude de ley". Antonio Lorenzo denuncia que "Marcos Serra no acepta que la oposición haga su trabajo fiscalizador". "Queremos que el Ayuntamiento sea transparente y ejemplar, y para ello el alcalde debe proporcionarnos en tiempo y forma los expedientes que la oposición solicita", insiste el concejal de PSOE-Reinicia, a pesar de que con el PP de Sant Antoni "no suele ser así". Lorenzo insiste en que "la solicitud para la entrada a segunda actividad sin destino del exjefe de la policía local de Sant Antoni se realizó fuera del plazo, incumpliendo el reglamento del propio Ayuntamiento". El reglamento recoge el procedimiento para el pase a segunda actividad de todos los funcionarios de la Policía Local de Sant Antoni, firmado por el Consistorio y los representantes de la policía, pero "el equipo de gobierno de Marcos Serra lo ha decidido obviar para facilitar un traje a medida para Verdugo". Cabe recordar que el exjefe de la policía local de Sant Antoni registró su solicitud el 13 de diciembre de 2021 para poder acceder a la segunda actividad sin destino en el mes de enero siguiente, lo que le supone un salario de más 50.000 euros al año. Desde el grupo PSOE-Reinicia, Antonio Lorenzo pregunta si "Marcos Serra habría aplicado el mismo criterio si se hubiese tratado de otro policía", algo que "dudamos muy seriamente".