La Pimeef pide tranquilidad: “No habrá desabastecimiento en Ibiza. Solo faltarán productos en momentos puntuales”

El paro indefinido del transporte de mercancías, al que desde el pasado lunes se han sumado empresas y camioneros autónomos, dejará algún producto bajo mínimos en las estanterías de los mercados de Ibiza a partir de mañana. “Serán carencias muy puntuales en productos como los tomates, pepinos, berenjenas o calabacines”, explica el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo.

Esto se debe, añade, a que los mercados centrales, como Mercabarna o el de Valencia, no están recibiendo género fresco en las cantidades habituales. Tampoco en Almería se está trabajando al mismo nivel, pero se equilibra con los productores de Murcia, Tarragona o Valencia. “Es probable que haya determinados productos que puedan duplicar su precio por la falta de oferta”, puntualiza, al tiempo que dice que “si de normal en Mercabarna entra un centenar de tráilers ayer, por ejemplo, lo hicieron cuatro o cinco”.

Rojo recuerda que no es una huelga, sino que son paros puntuales e insiste en que “no se puede hablar de desabastecimiento”. Y reitera que el campo ibicenco está surtiendo sin problemas a los clientes.

Estos paros también están repercutiendo en el pescado, la carne, los lácteos y la panadería que llegan a las Pitiusas, aunque de forma “mínima”. El presidente de la Pimeef indica que quizás no haya ternera en las cantidades habituales, pero sí cordero, por ejemplo; lo mismo con el resto. “Con la cantidad de yogures o leches que tenemos en los lineales de los supermercados, puede que no encontremos uno en concreto, pero tenemos todos los demás”, subraya. Asimismo, sostiene que “las grandes compañías no se han sumado, así que no hay problemas en las grandes superficies”.

Rojo alude, una vez más, a la importancia de apostar por el producto local. “Lo hemos estado viendo desde que estalló la pandemia: no podemos ser dependientes al cien por cien de la península”, insiste. “Desde la Pimeef llevamos años trabajando en la defensa del producto local. Tenemos que producir aquí por varios motivos: mantener nuestro paisaje y generar empleo en el campo”, concluye.