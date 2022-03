La oposición de Sant Josep critica la «chapuza» del examen de taxista

La oposición política en Sant Josep critica «la chapuza» de la convocatoria del examen de capacitación para conducir un taxi prevista para el día 31 y en la que en el temario figura normativa que ya no se aplica desde hace años: la orden insular de carga de 1997 y la normativa de funcionamiento de radio-taxi. También plantean algunos grupos la duda de si se tendría que anular la convocatoria y reiniciar el proceso.

Por segundo día, el equipo de gobierno eludió ayer, pese a que un portavoz municipal se había comprometido a hacerlo, dar una explicación a este diario sobre el error cometido y de las posibles consecuencias que puede tener para los 144 aspirantes a obtener el carné de taxista. De hecho, el presidente de la Asociación de Taxistas de Sant Josep, Antoni Riera, aseguró que el concejal de Movilidad, Josep Guasch, le había comunicado que la convocatoria iba «a seguir igual». Riera tampoco hizo ningún comentario más, restando importancia al error.

El portavoz del PP, Javier Marí, afirma que se trata de «un detalle más de cómo funciona el equipo de gobierno» de PSOE y Unidas Podemos, «a base de corta y pega». «Pónganse a trabajar. Cuántos concejales con dedicación exclusiva tienen para esto. Nadie mira nada ni revisa», indica Marí, que desconoce si «más allá de ser una chapuza», puede tener «consecuencias». «Los servicios jurídicos deberán determinar si se tiene que repetir la convocatoria de la prueba. Al final, si para obtener un carné de capacitación para conducir un taxi se estudia una normativa que no se aplica... poca capacitación se puede tener», destaca Marí.

El portavoz de Ciudadanos, Dani Becerra, lamenta, por su parte, «la dejadez y falta de rigor del Ayuntamiento». Becerra considera que los representantes de las tres asociaciones de taxistas del municipio que forman parte del tribunal evaluador de la prueba deberían «dar ejemplo». De hecho, el concejal de Ara Ibiza Josep Antoni Prats también admite que le «sorprende» que los propios taxistas no hayan detectado el error normativo y recuerda que el Consistorio «siempre tiene problemas en adjudicaciones del taxi que acaban en los tribunales y luego hay que dar marcha atrás». «Me temo que se podría repetir, pero no domino este asunto y no sé qué se debería hacer», afirma.

Formación no adecuada

Becerra asegura que pedirá explicaciones al equipo de gobierno en el próximo pleno. Considera que los representantes de las asociaciones de taxistas deberían decidir si se repite la convocatoria. «Entiendo que si la formación no es la adecuada, si no se repite como mínimo, no debería tener validez. Nadie se saca el carné de conducir con la normativa de los años 70», destaca el concejal de Ciudadanos.

Asimismo, el edil de Alternativa Insular Vicent Torres cree que «se debe anular la prueba, al menos la parte de la normativa y mantener el resto para no demorar más el proceso para obtener el carné de taxista». En todo caso, Torres afirma que «la orden insular de 1997 está desfasada, pero no está tan lejos de la de ahora», la de 2012. La normativa de 1997 regulaba la recogida de pasajeros en otros municipios sólo en las paradas, pero la que ahora está en vigor, la de 2012, permite también hacerlo en cualquier punto de la calle pero con unas condiciones determinadas, como estar a una distancia de 100 metros como mínimo de una parada y siempre y cuando no haya un taxi local más cerca.

El concejal de Sant Josep de Alternativa Insular atribuye el problema a «un fallo administrativo», probablemente por haber usado «un archivo antiguo», aunque culpa al equipo de gobierno por «no haberlo revisado». «El personal de confianza que han contratado debería de preocuparse de las cosas antes de que salgan», destaca Torres.

La normativa obsoleta de 1997

El temario del examen de taxista en Sant Josep incluye la orden insular de carga de 1997, la primera que se aprobó y que regulaba la recogida de pasajeros en otros municipios, pero sólo en las paradas. En 2004, esta norma se cambió por otra orden en la que se permitía atender un servicio en otro municipio y no sólo en las paradas. Luego vinieron las órdenes de 2006, 2009, 2012 y 2013, aunque esta última fue anulada por los tribunales, por lo que la anterior es la que está en vigor.